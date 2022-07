Karikó Katalin: Hosszú út vezetett az mRNS-vakcináig

Több százan érkeztek július elsején, péntek délután az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Gömb aulájában tartott nyilvános eseményére, hogy a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájának kifejlesztőjével találkozzanak.

Az ELTE mellett több hazai egyetem tanárai, jelenlegi és egykori hallgatói, középiskolai diákok, hazai gyógyszergyárak képviselői, farmakológusok és biológusok voltak a résztvevők sorában a sajtó munkatársai mellett.

„Utoljára magyar egyetemen 5 évvel ezelőtt tartottam előadást a nukleozid módosított mRNS-ek hatásáról, akkor tizenketten jelentek meg” – fogadta nagy örömmel, meglepődve Karikó Katalin az egybegyűlt tömeget, aki ezután arról beszélt, hogy ő és a tudomány hogyan jutott el odáig, hogy az mRNS-technológiából hatékony kezelés legyen.

Motiválni kell a fiatalokat a kutatói pályára

„Kisújszálláson nőttem fel teljesen átlagos körülmények között. Az édesapám hentes, édesanyám könyvelő volt, a három évvel idősebb nővérem pedig az iskolában nagyon jó tanuló volt, ezért tőlem is ezt várták el.” Már általános iskolában biológia, kémia tanulmányi versenyeket nyert, nyolcadikosként az országban a harmadik legjobb volt élővilágban. A tematikus táborból, ahova tizenhárom éves korában ment, többen kutatók lettek, biológusok, vegyészek, orvosok. „Középiskolában a tanáraink javaslatára osztálytársainkkal levelet írtunk Szent-Györgyi Albertnek és Selye Jánosnak, a stresszelmélet atyjának, és mindkét kutatótól kaptunk válaszlevelet, hatalmas volt az örömünk” – elevenítette fel a mára ebbe a sorba, a legelismertebb biokémiai feltalálók közé került Karikó, aki hozzátette: ezek mind hatalmas ösztönzést adtak számára, ezért is fontos a gyerekek motiválása a kutatói pályára. Az előadáson azt is megemlítette, hogy továbbtanuláskor az ELTE-t is fontolóra vette, de végül azért Szegedre adta be a jelentkezését, mert az akkori JATE-n megnyílt a biológiai kutatóközpont, ahol dolgozni akart, és kezdte meg biológusként kutatómunkáját.

Az mRNS-nek 60 éves múltja van

Az RNS-technológia alapja 1961-ben született, akkor jelent meg az első tudományos publikáció erről, hogy van egy molekula, amely elviszi a DNS-től az információt a fehérjékhez, ezt már az ötvenes évektől kutatták. Ekkor fedezték fel, de még messze álltak attól, hogy megalkossák. A vegyészek elkezdték vizsgálni az RNS-t, és a hetvenes évek közepén felfedezték a CAP részét, ami nélkül transzláció nem történik meg. Végül megállapították, hogy bizonyos vírusokban jelen lévő enzimek is tudnak ilyen CAP-et rárakni az RNS-re. Ha valaki például Moderna-vakcinát kapott, ugyanezt az enzimet használják. A Pfizert ezt a CAP analógiát építi be az enzimek során. De ha ekkor érkezik a koronavírus-járvány, még nem tudtak volna vakcinát előállítani. A következő áttörés 1978-ban jött, amikor az RNS-t, amit izoláltak, beletették a lipid csomagolóba, ekkor vált lehetségessé, hogy olyan információt vigyünk a sejtbe, ami ott nincs jelen. A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban két kollégájával együtt, Kondorosi Évával és Duda Ernővel együtt olvasták ezt a cikket, és elkezdtek liposzómát készíteni, marhaagyból izolálták, több mint egy hétig tartott. A megalkotott foszfolipidbe tettek DNS-t, és ezt küldték a sejtekhez. Kísérleteikben megelőzték kortársaikat, Karikó ekkor kötelezte el magát az RNS-kutatás iránt. Más magyar származású kutató tudományos munkássága is indukálta a technológia megalkotását, a 70-es években Thomas Jenő foglalkozott CAP-analógokkal. Ludwig János szerves kémikussal fedezték fel, hogy ez a molekula erenáz enzimhez hozzátéve antivirális hatású.

Egész életemben bennem volt, hogy amit csinálok, az hasznos legyen, az is fontos, hogy azon a területen kövessük a publikációkat, amin dolgozunk. A magyarországi sikerem itt elakadt, el kellett mennem az Egyesült Államokba. De lennék itt, ha néhányszor el nem bocsátottak volna, az a fontos, hogy ezt az ember hogy kezeli. Tovább kell menni

– emelte ki a kutató.

Először a philadelphiai Temple Egyetemen kapott állást, ahol módosított nukleozidokkal foglalkozott, majd a Pennsylvaniai Egyetemen folytatta munkáját. A biokémikus elmondása szerint ez mind hatalmas lehetőség volt számára, mert a területen élen járó professzoroktól hallhatott előadást, cserélhettek tapasztalatokat, ahogy a magyar egyetemek szakági kutatóival is élénk információátadás zajlott, ami szerinte minden tudományterületen fontos lenne, hogy mihamarabb áttöréseket érjünk el az emberiség érdekében.

Az mRNS-technológiát más betegségek, stroke, szívinfarktus egyéb bakteriális, virális és autoimmun betegségek kezelésében is tesztelték laboratóriumi körülmények között, amikor berobbant a világba a koronavírus-járvány. „Szerencsére egy multidiszciplináris, könnyen adaptálható módszerről van szó, ezért a pandémia megfékezéséhez kapott állami támogatás után nagyobb intenzitással sikerült a SARS-COV-2 ellen alkalmazni az mRNS-vakcinát.

A módszer lényege, hogy saját szervezetünkben van a kulcs a betegség leküzdéséhez, az mRNS csak aktiválja a szervezetünk védelmi vonalát.

Karikó Katalin már több mint 70 kitüntetést vett át. Elmondása szerint ugyan megtisztelők, de sosem ezért dolgozott, célja az emberiség érdekében a tudományos fejlődés, ami egyfajta szolgálat.

Sok oltásszkeptikus van még mindig a világon. A legfontosabb az lenne, hogy az emberek felismerjék: a koronavírus elleni vakcinák, az mRNS-technológia az egészségüket szolgálja

– ismertette a kutatóbiológus.

A fertőzöttségi adatok újbóli felfutásával kapcsolatban megemlítette, hogy a világ legtöbb országában feloldották a korlátozásokat, nem kell maszkot viselnünk. „A vírus pedig még köztünk van, ha maszk nélkül sokan vagyunk egy zárt térben, nem kell csodálkozni azon, hogy valaki megfertőződik.” Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy egyes virológusok szerint csak ősszel szükséges a negyedik oltás, azt mondta, hogy mindenkinek szíve joga úgy vélekedni, ahogy akar, de ő már megkapta a negyedik oltását, mindegyiket a kezdetekkor vette fel, és nem is fertőződött meg. A variánsokra kifejlesztett oltásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Pfizer mindegyikre elindította a tesztelést, de az alapoltás is kellő hatékonyságot mutat a cég által publikált eredmények szerint.

