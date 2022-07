Mozdonyszerelő, csónaképítő és méhész is van a parlamentben

Az előző héten összegyűjtöttünk néhány olyan korábbi képviselőt, aki a parlamenten kívül keresi a boldogulását. Valaki állást keres, más glettel és burkol, de olyan is van, aki kávézót nyitott.

Szakmák sora a parlamentben

Bencze János, aki első országgyűlési képviselői ciklusát tölti, és a hatpárti ellenzék közös listájáról jutott mandátumhoz, több szakmával is rendelkezik. A jobbikos politikus amellett, hogy műszaki informatikus, van PLC-programozó, méhész és motorkerékpár-szerelői végzettsége is. A parlament honlapján elérhető önéletrajzában így fogalmaz:

Őstermelőként, később a családi vállalkozás fejlődésének lépcsőfokaként vállalkozóként, majd kft.-ként mézet, lépesmézet termelünk 29 éve nyugat-európai és közel-keleti piacra.

Komjáthi Imrének karosszérialakatos-hegesztő végzettsége van. A szocialista politikus 1985-ben kezdett el dolgozni a BorsodChem elődjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál. A BorsodChemnél 2018 júniusáig volt irányítástechnikai rendszerkezelő.

A fideszes Kovács Sándor első végzettsége a dízelmozdony-szerelői volt, ezt követően a MÁV Tisztképző Intézetében szerzett forgalmi-kereskedelmi tiszt képesítést. A képviselő később a Debreceni Egyetemen tett szociális szakvizsgát, valamint az ELTE foglalkoztatásrehabilitációs szaktanácsadó szakára is járt.

A Párbeszéd újonc képviselője, Berki Sándor hegesztő és asztalos szakmunkásvizsgát is tett, az önéletrajzában többek között azt írta, hogy

gyári melósból országgyűlési képviselő lesz, álmaiban sem gondolta.

Fónagy János képesített könyvelő, vállalati statisztikus, valamint csónaképítő asztalos. A kormánypárti képviselő később az ELTE-n szerzett jogi diplomát. Fónagy János 1962-ben a Budapesti Építők SC-nél dolgozott csónaképítőként, ezután megfordult az Ózdi Kohászati Üzemeknél is.

Dócs Dávid vadgazdálkodási technikus, 2015-től Cserháthaláp polgármestere volt, majd 2022-ben a Mi Hazánk színeiben országgyűlési képviselő lett. Vagyonnyilatkozata alapján a Dócs Családi Gazdaság vezetője, a tulajdonában erdőkkel, szántókkal, legelőkkel, szarvasmarha- és sertésállománnyal, valamint mezőgazdasági munkagépekkel.

A kormánypárti Pócs Jánosnak víz- és gázszerelői végzettsége van, de önéletrajzában láthatjuk, hogy mezőgazdasági termeléssel is foglalkozott:

Csányban élő őseim generációkon keresztül dinnyetermeléssel keresték kenyerüket, engem is a családi hagyományok tiszteletére neveltek, így magam is mezőgazdasági termeléssel kezdtem foglalkozni, amelyet azóta a családom visz tovább.

Futballpályáról az Országházba

Balassa Péter profilabdarúgó-pályafutása során a Haladásban, a Debrecenben, a Videotonban és a Kaposvárban is megfordult. A Jobbik országgyűlési képviselője sportedzői végzettséggel és az UEFA A szintű edzői minősítésével is rendelkezik. Balassa Péter dolgozott Vas megyében a Répcelaki SE vezetőedzőjeként.

A kormánypárti Erős Gábornak labdarúgó-játékvezető alap- és felsőfokú végzettsége is van, emellett elvégezte a testépítés-fitneszedző képzést is. Erős Gábor Kassai Viktor asszisztenseként dolgozott a futballpályákon, láthattuk a 2008-as pekingi olimpia döntőjében, a 2010-es világbajnokság elődöntőjében és a 2011-es Bajnokok Ligája-döntőben is.

