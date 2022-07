Palkovics László: A vasúti szállítás a jövő, háromszor gyorsabb, mint a tengeri

Az épp az isztambuli tárgyalásokra utazott Palkovics László telefonon nyilatkozott az MTI-nek, azt mondta, hogy fél évvel korábbi találkozásuk óta több témában is egyeztettek a török kollégákkal, például a a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatos koordinációban is történt előrelépés.

A török partner konzorciumot hozott létre annak annak érdekében, hogy megvizsgálják, miként lehet legjobban kihasználni a török, majd utána a bolgár-szerb-magyar vasútvonalat.

Az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy a korábban reálisnak tűnő közlekedési módok kevésbé lesznek járhatók, Ukrajnát el kell kerülni

– mondta a miniszter. Közölte: az Európai Unió jelenleg az áruk 20 százalékát mozgatja vasúton, a cél, hogy ez az arány legalább 50 százalékra nőjön 2050-re. A közlekedési munkacsoportban azt vitatták meg, hogy a négy ország milyen infrastruktúrát épít ki.

Ugyanakkor az is fontos, hogy a teherfuvarozás járműállománya megfelelő legyen – hangsúlyozta Palkovics László, az egyik legnagyobb problémának nevezve az elavult állományt.

A munkacsoport résztvevői megállapodtak abban, hogy megkezdik megfelelő szerelvények gyártását, és Palkovics László arról számolt be, hogy Magyarország már bele is kezdett a folyamatba. Abban is megegyeztek, hogy a személyszállítás fejlesztési lehetőségeit is megvizsgálják – közölte a tárcavezető.

Hangsúlyozta, hogy míg tengeren 45 nap alatt ér az áru Kínából Európába, addig vasúton ez az időtartam csupán 12 nap. A miniszter úgy fogalmazott: a mostani találkozón megteremtették a lehetőségét annak, hogy alternatív útvonalat ajánljanak a szállításhoz.

Palkovics László közölte, hogy legközelebb októberben egyeztetnek majd, éppen a Budapest-Belgrád vasútvonalon, egy vonaton.

Mint megírtuk, a miniszter korábban az InfoRádió Aréna című műsorában kifejtette, hogy a nemzetközi szállítmányozási vasútvonalak kiépítésének stratégiáját már 12 éve megkezdték, aminek köszönhetően a szomszédos országokból minden irányból tudunk gázt vagy áramot szállítani, ha arra lesz szükség. Az országok közötti útvonalak tekintetében a Budapest–Belgrád mellett a pireuszi összeköttetés is kiemelt fókuszban van. „Hamarosan Törökországgal, Bulgáriával, Szerbiával aláírunk egy egyezményt a Pireuszt Tassal összekötő szakaszról” – árulta el akkor a miniszter.