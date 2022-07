Egykor az országot kormányozták, de őket kik fogják kormányozni?

Az MSZP társelnöki struktúrában működik, jelenleg Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan irányítja a szocialistákat. Tóth Bertalan a választások után, április végén jelentette be, hogy nem indul újra a pártvezetői pozícióért.

Megkérdeztük Kunhalmi Ágnest, hogy újraindul-e a társelnöki pozícióért, de csak annyit árult el: ha bármit is bejelent, az szeptembernél korábban nem fog megtörténni.

Közben egy induló bejelentkezett az elnökségért, Ujhelyi István lapunknak adott interjújában az MSZP megreformálásáról beszélt, illetve új nevet is javasolt a pártnak.

Június végén azonban eljutott a 24.hu-hoz Ujhelyi István levele, amelyet a választmányi tagoknak írt. A lap szerint ebben többek között jelezte, hogy a párt radikális megújítására vonatkozó javaslatai „inspiráló vitákat” indítottak el, a külső fogadtatás is pozitív volt, a párttagokkal való találkozók lelkes, „Gyerünk, csináljuk meg!” hangulattal zárultak, de

politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek (…) egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a párt vezetését. Le is fagyott a belső rendszerünk, egyre inkább látszott, hogy ismét nem a kifelé való megerősödésünk, hanem a belső harcaink viszik el az energiát. Két út közül kellett tehát választanom: a politikacsinálás helyett házon belül harcolok meg igazamért, és ezzel hosszú hónapokra a belső megosztottságot szítom, vagy levonulok a pástról, és tudomásul veszem, hogy a párt egyes megyei és országos vezetői egyelőre nem támogatják a tényszerűen kockázatos és a politikai habitusom miatt pörgős, azonnali változásokat. Az utóbbi mellett döntöttem. Lehet, hogy hibásan ítélem meg, de ilyen belső hangulatban az alábbi, teljes újjászületést szorgalmazó programom nem megvalósítható.

Ujhelyi István a levélben azt is hozzátette, hogy döntésével utat enged Molnár Zsolt elképzelésének, ami Nemény András szombathelyi polgármester MSZP-elnöki pozícióját jelentheti.

Nemény András erre reagálva Facebook-oldalán kifejtette:

István az országgyűlési választások után közvetlenül, saját elhatározásából, másokkal való egyeztetés nélkül jelentette be indulását, most pedig ugyanilyen módon a visszalépését. A két időpont között egy alkalommal találkoztunk, ahol elmondtam neki, ha bármilyen ambícióm lenne bármilyen párttisztségre pályázni, neki szólok először. Ez idáig nem szóltam.

Nemény András leszögezte, hogy nagy szükségét látja egy modern, tartalmában és szervezeti struktúrájában is a mai kor kihívásaira hatékonyan reagáló szociáldemokrata párt létének, „olyannak, amelyik az öncélú kritizáláson túl igazi alternatívát mutat a mai hatalomnak, de nemzeti sorskérdésekben akár együttműködni is képes”.

Ennek megteremtésében, ha vannak hozzá partnerek, szívesen vállalok munkát, feladatot. Hogy pontosan mit, abban Szombathely városáért érzett felelősségem is meghatározó lesz

– írta a vasi megyeszékhely vezetője.

Úgy értesültünk, hogy a párton belül valóban okozott némi befeszülést Ujhelyi István belépőjének az a része, amely elhervadt szegfűről, új névről és új logóról szólt. Egyik forrásunk így foglalta össze a helyzetet:

Abban egyetértés van a párton belül, hogy változásokra van szükség, de információink szerint nem mindenki látta garanciának Ujhelyi István személyét és integrációs képességét a megvalósításhoz. Ujhelyi István körül ezután elfogyott a levegő, de nem ellenséges hangulatban ment végbe ez a folyamat.

Más helyről a fentiekkel szemben az az információ jutott el lapunkhoz, hogy elsősorban nem a tagság utasította el Ujhelyi István reformprogramját, hanem a párt vezetésében nem volt megfelelő támogatottsága.

– mondta egyik forrásunk Nemény András elnökségére vonatkozó kérdésünkre, hozzátéve: a szombathelyi polgármester irányába nagyobb a bizalom, ennek egyrészt van egy olyan stratégiai oka is, hogy nem „a szegfű elhervadásáról” beszél, másrészt van igény arra, hogy új arcokat és önkormányzati vezetőket is bevonjanak, Nemény András pedig közvetlenül megválasztott polgármester, megfelel ezeknek a kritériumoknak.

Ha Nemény András elindul, valószínűleg nem lesz érdemi kihívója a társelnöki tisztségért, ahogy rajthoz állása esetén Kunhalmi Ágnesnek sem.

Kunhalmi Ágnes újabb társelnöki ciklusa esetén Gyurcsány Ferenc mellett az egyetlen, pozíciójában maradó pártvezető lehet az ellenzéki térfélen az április 3-i választások után, ha az LMP-nél is változás történik.

Az MSZP tisztújítása a helyi szintekről szeptember elsején indul, és október 22-én zárul.

Megkérdeztük Mesterházy Attilát, az MSZP korábbi elnökét és miniszterelnök-jelöltjét arról, hogy milyennek látja a párton belüli folyamatokat.

Megdöbbenéssel figyelem az eseményeket. Mintha – Ujhelyi megfogalmazását használva – »a politikai közösségünk jelentős személyiségei« nem értenék, milyen mély válságban van az MSZP. Ugyanazt a politikát és stílust erőltetik, mint eddig, amiről világosan bebizonyosodott, hogy zsákutca. Ami most történik, az nem előzmények nélküli, de ezekkel a befeszülésekkel, a kiszorítósdival csak még mélyebbre ássuk magunkat, és végül minden szavazónk hatát fordít nekünk

– kezdte válaszát a parlamenttől a 2022-es választások után búcsúzó politikus.

Mesterházy Attila Ujhelyi István leveléből azt olvasta ki, hogy a tagság háta mögött, a füstös szobákban személyes belső hatalmi harcok, háttéralkuk zajlanak az őszinte szembenézés és a közös kiútkeresés helyett.

A volt elnök abban egyetért Ujhelyi Istvánnal, hogy radikális változásokra van szükség, mert nem elég ugyanazt csinálni kicsivel jobban.

Mesterházy Attila megjegyezte azt is: „az MSZP »jelentős személyiségei« között vannak, akik nem akarják elengedni a széküket, ragaszkodnak a szolgálati autó slusszkulcsához”.

Mesterházy Attila szerint előre egyik jelöltről sem eldönthető, hogy jó elnök lesz-e, mert pártelnöknek lenni nagyon más, mint bármely más vezető poszt, de arra felhívta a figyelmet, hogy „másodállásban nem lehet elnöknek lenni egy haláltusáját vívó pártnál, ez a munka heti hét nap, napi tíz óra erőfeszítést igényel, és még úgy sem garantált a siker”.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Mesterházy Attilának vannak-e még pártvezetői ambíciói. Eredetileg eszébe sem jutott a versenybe szállás, de többen megkeresték azzal, hogy gondolkodjon el ezen.

Tény, hogy átgondoltam, mit és hogyan kellene csinálni, de ennél többre nem jutottam, mert úgy hallottam, hogy még a felvetés is hasonló falakba ütközött, mint Ujhelyi István esetén. Az MSZP elitje megint befeszült arra az ötletre, hogy nekem is legyen vezető szerepem és feladatom az MSZP megmentésében. Pedig ma mindenkire szükség van, aki segíteni akar. Nem állunk olyan jól, nem maradtunk már olyan sokan, hogy bárkiről is lemondjunk. Ezek a személyes bosszúhadjáratok meg fogják ölni ezt a közösséget.