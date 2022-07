Az idegenvezetők nem festenek túl fényes képet Budapestről

Nehéz időszakon vannak túl az idegenvezetők, és bár a helyzet sokat javult 2020-hoz és 2021-hez képest, még mindig nincs annyi turistacsoport, mint a 2019-es, járvány előtti rekordévben. Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének (MIE) elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy a hiányt elsősorban a háború okozza, de nem ez az egyetlen kihívás: a budai építkezések miatt a már lefoglalt városnézéseket is újra kellett tervezni.

Az ötödik Covid-hullám lecsengése után rengeteg megkeresést kaptak az idegenvezetők, folyamatosan küldték ki az ajánlatokat, a szakma képviselői okkal bíztak abban, hogy a nyári szezon kimondottan erős lesz. A orosz–ukrán háború kitörése azonban ismét új helyzetet teremtett, a lemondások egyik napról a másikra beindultak.

Minden hétre jutott három lemondás, átütemezés. Visszajelzések alapján a csoportok azért döntöttek a halasztás mellett, mert Budapestet jelenleg nem érzik elég biztonságosnak. Bár ennek a feltételezésnek semmi alapja, meg kellett értenünk, hogy az ő szemszögükből mi már túl közel vagyunk a háborúhoz. A legtöbben abban bíznak, hogy őszre rendeződik a helyzet, és lehetőség nyílik az elmaradt utak pótlására

– mondta lapunknak Deák Judit.

Kiemelte, hogy a nagyobb csoportok abszolút hiányoznak, ráadásul Európa számos országában újra szigorítások vannak a Covid miatt, és sok idegenvezető tart attól, hogy ősztől Magyarországon is jön egy újabb járványhullám, ami ismét visszavetheti a forgalmat.

A MIE elnöke felhívta a figyelmet, hogy a pandémia még hazánkban is érezteti a hatását, legfőképpen abban, hogy sokkal kevesebb most az idegenvezető, mint korábban. Támogatás híján a karanténidőszakban többen elmentek pizzafutárnak, BKV-ellenőrnek vagy árufeltöltőnek, és még ha közülük sokan vissza is jöttek, azok, akik magániskolában vagy multinál kaptak lehetőséget, javarészt ott maradtak.

„Amellett, hogy ezeken a helyeken nagyon megbecsülik a több nyelven beszélő munkavállalókat, az egykori idegenvezetők belekóstolhattak abba, hogy milyen az, ha van az embernek délutánja, hétvégéje vagy ünnepnapja, a mi szakmánkban ez ugyanis elképzelhetetlen” – jegyezte meg Deák Judit.

Megközelíthetetlen látványosságok

Az idegenvezető beszélt arról is, hogy a városnéző körutak programjait át kellett szervezni, a budai oldalon ugyanis olyan sok az építkezés, hogy a főbb látványosságok gyakorlatilag megközelíthetetlenek.

Átépítik többek között a Citadellát, ezért a Gellért-hegyre csoportokkal már nem lehet felmenni. Lezárták a Várnegyedet, 3,5 méternél magasabb busszal nem lehet behajtani, így a csoportok csak gyalog mehetnek, és miután a legtöbb, idegenvezetést kérő turista idős nyugdíjas, a többség inkább nem kockáztat.

Emellett nemrég a budai alsó rakpart egy szakaszát is lezárták, így bátran kijelenthetjük, hogy Buda elesett

– mondta Deák Judit. Elárulta, hogy az említett fennakadások miatt szinte csak Pestre szerveznek kirándulásokat, a legkedveltebb úti célok közé tartozik a Hősök tere, az Andrássy út, az Opera, a Parlament és a Vásárcsarnok.

„Utóbbi korábban a CNN piacranglistáján első helyen végzett, emiatt meglehetősen felkapott hely a külföldiek körében. A piacon megkóstolhatják a hagyományos magyar lángost, illetve vásárolhatnak olyan hazai kuriózumokat, mint a fokhagyma vagy a pirospaprika” – emelte ki az idegenvezető, aki arra a kérdésre, hogy mi számára az elmúlt időszak legkedvesebb története, elmesélte, hogy egy amerikai turista eredetileg csak Bécsbe tervezett ellátogatni, de az osztrák fővárosban talált egy prospektust Budapestről, és úgy döntött, hogy zárásképp ide is ellátogat egy napra.

Azt mondta, hogy náluk Amerikában a csapból is Prága és Bécs folyik, miközben Budapestről alig lehet hallani. Ehhez képest a három város közül egyértelműen a magyar főváros tetszett neki a legjobban, úgy fogalmazott, hogy egy »igazi kis ékszerdoboz«, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell

– idézte fel a történetet Deák Judit.

(Borítókép: Idegenvezető vezeti turistacsoportját a Budavári Palotában 2013. május 26-án. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)