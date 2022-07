Nagyon kell a pénz, feléleszti az antikorrupciós testületet a kormány

Varga Judit igazságügyi miniszter múlt pénteken közölte, hogy a kormány készen áll a megállapodásra az uniós források ügyében, és elfogadták az Európai Bizottság javaslatait négy fontos területen is.

A testület a következő lépéseket várja el a magyar kormánytól:

A nemzeti közbeszerzéseknél is 15 százalék alá mérsékeljék az egy ajánlattevős közbeszerzések arányát.

A kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően biztosítsanak időt a társadalmi konzultációra, és csökkentsék a speciális, rendkívüli gyors jogalkotási lehetőségek arányát.

A korrupciós büntetőügyekben az ügyészség döntésével szemben legyen helye bírósági jogorvoslatnak.

Magyarországnak az európai uniós források egy jelentős részét arra kell fordítania, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érjük el.

Egyébként a bejelentés után néhány nappal a második ponttal ellentétben rohamtempóban fogadta el az országgyűlés a katára vonatkozó törvény módosítását.

Most azonban arról is döntés született, hogy ezeken a felajánlásokon túl

újraindítják azt az úgynevezett antikorrupciós munkacsoportot is, amely 2012 és 2014 között már működött

az akkori Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium égisze alatt − tudta meg a 24.hu.

Azt, hogy szükség van a korrupcióval kapcsolatban is felmutatni valamit, a múlt héten kiadott uniós jogállamisági jelentés is igazolja. A dokumentum szerint az utóbbi években a magyar korrupcióellenes stratégia legtöbb intézkedésének végrehajtását elhalasztották, új stratégiát pedig nem jelentettek be.

A helyreállítási alap pénzeinek odaítélésekor az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásait veszik figyelembe. Ezek között évek óta problémaként szerepel az átfogó antikorrupciós stratégia hiánya.

A most létrehozandó antikorrupciós munkacsoport feladata az lesz, hogy fórumot adjon a bejelentkező civil szervezetek számára, akik javaslatokat tesznek a kormányzati szereplőknek arra, hogyan léphetnének fel hatékonyabban a korrupció ellen. Konkrét ügyekkel a munkacsoport nem fog foglalkozni.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a lapnak elmondta, hogy a tervek szerint az ő közigazgatási- és igazságügyi minisztersége idején kialakított mintának megfelelően működtetik majd a testületet.

