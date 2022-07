Az ellenzék kritizál, de még Lázár János sem ért egyet

A parlament kedden elfogadta a 2023-as költségvetést, a vármegyék és a főispánok visszatérését, valamint arról is döntöttek, hogy 2024-től ugyanazon a napon tartják az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat.

Lázár János már 2011-ben egyértelművé tette, hogy nem támogatja a vármegye kifejezés visszahozását, és álláspontja mellett továbbra is kitart. Facebook-posztjában viszont azt is jelezte, hogy az Alaptörvény módosítását kötelessége megszavazni:

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke kommentben reagált az építési és beruházási miniszter posztjára:

A Demokratikus Koalíció képviselői hétfőn kezdeményezték a költségvetés zárószavazásának napirendről való levételét. Közleményükben akkor úgy fogalmaztak, hogy

A Varju László országgyűlési képviselő által jegyzett közleményben kifejtették, hogy „a kormány komolytalanságát és alkalmatlanságát kiválóan tükrözi, hogy az idei költségvetést is már harminchatszor módosították, a mostani tervezet pedig egyenesen irreális, valótlan számok szerepelnek benne. Mindeközben az országban dübörög az infláció, az orbáni megszorítások tönkreteszik a magyar családokat, és Magyarország lehetetlen helyzetbe kerül. Ennek a vége tisztán látszik, hogy bukás és kudarc, aminek a magyar emberek fizetik majd meg busásan az árát. A DK képviselői soha nem fogják nevüket és szavazatukat adni a nép kifosztásához”.

Z. Kárpát Dániel azzal számolt be a költségvetés elfogadásáról, hogy „jön az évtized pénzbehajtása”, majd hozzátette: csak áfából 1600 milliárd forinttal többet „hajtanak be” jövőre.

A Jobbik országgyűlési képviselője korábban a megszorítások költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét. Az ellenzéki politikus szerint közvetett hatásukkal együtt a kétezer milliárd forintos kormányzati megszorítások mértéke a Bokros-csomagéval vetekszik. Z. Kárpát Dániel arról beszélt: legsötétebb álmaikban sem gondolták, hogy egy kormány megengedheti, hogy a multicégek, bankok a fogyasztókra hárítsák a különadókkal rájuk rótt pluszterheket.

Az MTI tudósítása alapján azt is hangsúlyozta, pártja megszorítások helyett azoknak adna többletforrásokat, „akik a hátukon viszik ezt az országot", vagyis a kis- és középvállalkozóknak, valamint azoknak, aki Magyarországon szeretnének gyermeket vállalni, a szülőföldjükön szeretnének boldogulni. A jobbikos politikus úgy látja, a kormány a családtámogatások többszörösét vonja el az érintettektől azzal, hogy nem csökkenti nullára az alapvető élelmiszerek és a gyermekneveléshez szükséges cikkek általános forgalmi adóját.

A Momentum az „elszegényedés és a létbizonytalanság” költségvetésének tartja a 2023-as büdzsét. Közleményükben részletezték, hogy

A Momentum frakciója többször jelezte, hogy tarthatatlan a költségvetés, de az összes olyan módosító javaslatukat leszavazták, „ami kiszámíthatóságot és létbiztonságot adhatott volna az embereknek”.

A párt szerint a kormánynak azon kellene dolgoznia, hogy „garantálja a magyar emberek biztonságát, jólétét és jövőjét. Ezért a magyar költségvetés középpontjában végre a magyar embereknek kellene lennie: a termelő beruházásokra és a versenyképesség növelésére és a magyar emberek jövőjére és jólétére kell hangsúlyt helyezni: biztos megélhetésre, jól működő kórházakra, korszerű iskolákra kell költenünk”.

Az MSZP frakciója a költségvetés elfogadása után tartott sajtótájékoztatót, Tóth Bertalan ezen arról beszélt, hogy a Fidesz „becsapta a szavazóit, végighazudta a választási kampányt, brutális megszorításokat vezetett be” a különadókkal és a kata megváltoztatásával, a rezsicsökkentést a jelenlegi formájában pedig „most fogja eltörölni a Fidesz”. A szocialisták frakcióvezetője úgy gondolja, hogy azokat a riadalmakat, amelyeket a Fidesz az ellenzéki szövetséggel kapcsolatban emlegetett kampányban, a kormánypárt valósítja meg.

Tóth Bertalan a 2023-ast a bizonytalanság és kifosztás költségvetésének nevezte, a szocialista politikusok többek között megemelték volna az egészségügyre fordítandó összeget, emelték volna pedagógusok bérét és létbiztonsági csomagot vezettek volna be, de leszavazták a módosító javaslataikat.

A Párbeszéd Facebook-oldalán arról olvashatunk, hogy a fideszesek ma nem csak a katásokat „csinálták ki”, de azt is megszavazták, hogy visszatérnek az ispánok, megyék helyett pedig vármegyék lesznek az országban.

Értjük a dolog abszurditását, annál is inkább, mert néhány évvel ezelőtt még maga a Fidesz–KDNP is leszavazta az erre vonatkozó indítványokat, nem tették bele a gránitszilárdságú Alaptörvényükbe, abba az egypárti tákolmányba, amelyet Szájer József pötyögött össze a repülőn az iPadjén. Szóval, korábban még maguk sem gondolták ezt komolyan ezt a főispánozást, most meg ezzel próbálják szánalmas és átlátszó módon elterelni a figyelmet arról a húsba vágó megszorító csomagról, amit Orbán-csomagként ismer most már az egész közvélemény