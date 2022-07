Újabb majomhimlős eseteket igazoltak Magyarországon

Újabb három majomhimlős esetet igazoltak Magyarországon, amivel 33-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma – tájékoztatta az MTI-t a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

A tájékoztatás szerint a 23–50 év közötti férfiak majomhimlőre utaló tünetekkel fordultak orvoshoz, a laborvizsgálat pedig igazolta mindhármuk esetében a fertőzést. Ők otthonukban elkülönítve tartózkodnak, legtöbbjük életvitelszerűen Budapesten él.

Valamennyi betegnél járványügyi vizsgálatot, kontaktkutatást végez a területileg illetékes járványügyi hatóság. Az NNK emiatt továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy aki majomhimlőgyanús tüneteket észlel magán, mielőbb forduljon orvoshoz.

Mint írják, a betegség általános tünetekkel – láz, hidegrázás, izomfájdalom, hátfájdalom, fejfájás, fáradtság –, illetve a nyirokcsomók duzzanatával kezdődik, majd 1–3 nappal e tünetek után bőrkiütések jelennek meg.

A kiütések sok esetben először az arcon, majd a tenyéren és a talpon fordulnak elő, de megjelenhetnek a szájnyálkahártyán, a nemi szerveken és a végbél környékén is.

A brit egészségügyi hatóság május elején közölte, hogy egy ritka betegséget, a majomhimlőt azonosítottak az Egyesült Királyságban. Alig néhány héten belül Európa más országaiban, valamint az Egyesült Államokban is felütötte fejét a kór, nemrégiben már több szomszédos országban is jelentettek fertőzöttet. De mi is az a majomhimlő, hogyan terjed, mik a tünetei, megelőzhető, kezelhető-e? Ezekről ebben a cikkünkben írtunk.

(Borítókép: Karen Ducey/Getty Images)