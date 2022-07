A hét első napján sem szabadulunk a pokoli hőségtől, de hamarosan fellélegezhetünk

Hétfőn is megmarad a napos, túlnyomóan derült, de száraz idő. A légmozgás mérsékelt marad, élénk széllökések a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon valószínűek.

Hétfő délelőtt túlnyomóan derült, napos, száraz idő valószínű. Este főleg az Alpokalján lehetséges több gomolyfelhő, míg a Tiszántúlon az északi, a Nyugat-Dunántúlon a déli szelet kísérik sokfelé élénk lökések – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A prognózis szerint más helyeken általában mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése alapján négy megye kivételével valamennyire kiadták a figyelmeztetést. Csongrád-Csanád megyében ráadásul másodfokú figyelmeztetés van érvényben, ott ugyanis a 27 fokot is meghaladhatja a napi középhőmérséklet.

Jön a hidegfront

Kedden egy hidegfront egyre szakadozottabb, gomolyos felhőzete vonul át a térség felett. Előtte délkeleten még többórás, másutt néhány órás napsütés is várható. Az ország északnyugati felén több helyen, máshol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar.

A szél sokfelé megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 11 és 23 fok között alakul, a szelesebb tájakon, vízpartokon mérhetik a magasabb, az északkeleti völgyekben az alacsonyabb értékeket. Délután általában 30-39, nyugaton, északnyugaton 26-29 fokot mérhetnek.

Szerdán és csütörtökön sok lesz a napsütés. Általában száraz idő várható, de elvétve előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, szerdán néhol időnként meg is erősödik. Szerdán a hajnali 13-21 fokról 29–35 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön a minimumok 12 és 21, a maximumok 30 és 37 fok között alakulnak.

Pénteken is több órára kisüt a nap, de főleg a nap második felében északnyugat felől egyre több felhő érkezhet, és szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél is. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, a délutáni órákban általában 30 és 36 fok között valószínű, de északnyugaton ennél hűvösebb is lehet.

Szombaton felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napsütéssel. Több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között valószínű. A csúcsértékek 26 és 34 fok között várhatók.

Vasárnap szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19, délután általában 25 és 30 fok között valószínű.

(Borítókép: Róka László / MTI)