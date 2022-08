Nem lehetett látni a zivatartól Kaposmérőn

Ma a Dél-Dunántúlt öntözték a záporok, zivatarok. Kaposmérőt is elkapta az egyik cella.

Ma délután a Dél-Dunántúlon, Pécs, Kaposvár és Nagykanizsa térségében alakult ki több zápor, zivatar, amelyek dél felé tartva jelenleg is öntözik a tájat. A Somogy megyei Kaposmérőt is elérte egy kiadós záporesővel kísért zivatar, ahogy azt az alábbi videó is tanúsítja az Időkép honlapján.





OMSZ-riasztás Észak- és Nyugat-Magyarországon

Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki zivatar miatt Nyugat- és Észak-Magyarországon is több járásra. Az északi, északkeleti vidékeken és a Dunántúl nyugati, délnyugati felén alakulhat ki nagyobb eséllyel helyenként zivatar, amelyekhez átmeneti erős, viharos széllökés, intenzív csapadék, esetleg jégeső társulhat.