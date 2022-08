Körkép a budapesti kutakon tapasztalható üzemanyaghiányról

Kedd délelőtt és kora délután felkerestünk tíz fővárosi benzinkutat, köztük kettő OMV, négy Mol, kettő Avia és kettő Shell egységet.

Ma este vagy holnap reggel lesz

– válaszolták egy XVI. kerületi Mol-kúton kérdésünkre, miután az alábbi felirattal találkoztunk a töltőállomáson:

A megnövekedett vásárlói igény miatt sajnos átmenetileg az EVO 95 üzemanyag nem elérhető. Gondoskodunk róla, hogy a keletkezett hiány mielőbb megoldódjon, addig is köszönjük türelmüket és megértésüket!

A többi üzemanyagtípus elérhető volt a kúton. Más Mol-állomásokon – például a Hungária körúton – azonban ebből a típusból is lehetett tankolni.

Két OMV-kúton is ez a felirat fogadott minket a MaxxMotion Performance Super95-ös terméknél:

Üzemen kívül. A megnövekedett kereslet miatt ez az üzemanyag jelenleg nem elérhető. Mindent megteszünk, hogy magas minőségű termékünk minél előbb újra elérhető legyen. Megértésüket köszönjük!

Az egyik OMV egységben kérdésünkre megemlítették a schwechati finomító karbantartás utáni sikertelen újraindítását – teljes kapacitáson várhatóan ősszel futhat majd a finomító –, ami szintén nehézségeket okoz. A sima Super95-ös és minden más típus elérhető volt azon a két Kerepesi úti OMV-kúton, ahol jártunk.

A Shellnél a V-Power 95-ös esetében futottunk a feliratok szerint „átmeneti készlethiányba”. Azt egyik kúton sem tudták megmondani, hogy mikor lehet újra elérhető ez a típus.

Nincs olaj napok óta, feladat viszont van bőven

Ahogy arról korábban beszámoltunk, napok óta nem érkezik olaj a Barátság vezetéken Magyarországra. Ez jelentős feladatokat okoz a Molnak, mivel a benzinkutakat már most is csak nehezen, „lihegő nyelvvel” tudják újratölteni – ezt mondta Ratatics Péter, a Mol hazai operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Ratatics Péter ismertette: az utóbbi fél évben többször is előfordult, hogy a hónap elején nem érkezett időben az olaj a Barátság vezetéken. Ezek egy-két napos késések voltak, így most a harmadik-negyedik nap környékén kezdtek el gyanakodni. Hozzátette azt is, hogy még a leállás mellett is több napra, több hétre elég készletük van.

A MOL TARTALÉKA A KŐOLAJ ESETÉBEN HÁROM HÉTRE elég, EZEK A SAJÁT KÉSZLETEIK, ÉS EZEN KÍVÜL ÁLL MÉG RENDELKEZÉSRE AZ ORSZÁG STRATÉGIAI KÉSZLETE, AMELY HÓNAPOKRA ELEGENDŐ.

