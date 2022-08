Kiderült, miért terjedhet ilyen gyorsan Magyaroroszágon a májgyulladás

Müller Cecília országos tiszti főorvos pénteken egy körlevélben figyelmeztetett arra, hogy a szokásosnál több megbetegedést regisztráltak fertőző májgyulladás, vagyis Hepatitis A miatt. A szakértők most elmondták, hogy mi állhat a szokatlanul nagyszámú megbetegedések mögött.

2022-ben eddig 346 megbetegedést regisztráltak, holott 2020-ban például csak 28 ilyen eset volt. Az országos tiszti főorvos közölte: elképzelhető, hogy megjelent egy új vírusvariáns Magyarországon, és ezért nőtt most a megbetegedések száma.

Az ATV Híradó kérdésére Pusztai Erzsébet infektológus azt mondta: a vírus már évtizedek óta jelen van, és sokan már a gyermekkorukban átesnek rajta tünet nélkül, emiatt pedig a lakosság egy része védett lehet a fertőzés ellen. A vírus mostani gyorsabb terjedésének szerinte az lehet az oka, hogy a vizek melegebbek, és

a kisebb tavakban, a meleg vízben hosszabb ideig maradhat fERTŐZŐKÉPES A vírus.

Mindeközben Rusvai Miklós állatorvos-virológus – ugyancsak az ATV Híradónak nyilatkozva – azt mondta, hogy a betegség leggyakrabban higiéniás problémáknál szokott jelentkezni, „például árvizeknél, vagy akkor, ha fekáliával, szennyvízzel öntöznek gyümölcsöket, zöldségeket”.

Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ nyugalmazott járványügyi főosztályvezetője pedig hangsúlyozta: amikor a komoly klinikai tünetek megjelennek, akkor már a beteg gyakorlatilag nem fertőz, jellemzően az ezt megelőző egy hétben adják tovább a betegek a vírust.

A mostani, Európa számos országában észlelt megbetegedéseknél az eddigiekhez képest az is szokatlannak mondható, hogy ez a vírus számos esetben már a gyermekeknek is súlyos, májátültetést eredményező megbetegedést okozott, néhányan pedig bele is haltak a kiskorúak közül a fertőzésbe.

