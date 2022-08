Nyomasztó felvételek a pécsi erdőtűz okozta károkról

Csütörtökön nagy területen lángokban állt a Mecsek, veszélybe sodorva az emberek életét. Az internetre most felkerültek azok a drónfelvételek, amelyek azt mutatják be, milyen veszélyes volt a Pécs patacsi városrészében pusztító tűz.

Több hétvégi ház is lángra kapott, miután meggyulladt egy bozótos a város hétvégi házas, gyümölcsöskertekkel tarkított városrészében, az Akó dűlő környékén. A tűzeset több száz hektárt érintett. A bama.hu tájékoztatása szerint három ház teljesen leégett; pinceépületek, hétvégi házak és lakóházak – összesen tíznél is több épület – károsodtak a tűzben, és gázpalackok is felrobbantak.

A tegnapi tűzesetről készült drónos felvételeken jól látszik, milyen mértékben hatoltak a lángok az erdősült területre, írta közösségi oldalán a Mecsekerdő Zrt.

A lángokat közel 120 tűzoltó oltotta. Csütörtök este nyilvánosan bocsánatot kért a mecseki tűz okozója Pécs összes lakójától a katasztrófa miatt, melyért vállalja a felelősséget. Kósa Mátyás Krisztián hozzátette: nem szándékosan okozta a károkat. A hatóság gondatlanságból elkövetett közveszély-okozás miatt nyomoz.