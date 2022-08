16 ezer tanár hiányzik a magyar oktatásból, és egyre rosszabb lesz a helyzet

Vészesen közelednek a tanévnyitó ünnepségek az iskolákban, az azonban még mindig tisztázatlan, hogy az iskolák hogyan oldják meg az oktatást, ugyanis a pedagógushiány egyre nagyobb problémát okoz. A felmérések szerint 16 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből, míg Nagy Erzsébet arról beszélt, hogy jogszabálysértő lesz a tanévkezdés, ráadásul a helyzet tovább súlyosbodhat már október végén.

– fogalmazott Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja.

Gosztonyi Gábor a Híradónak arról beszélt, hogy a tanárhiány leginkább az informatikát és a természettudományos tárgyakat tanító pedagógusok között jelentkezik, de már a kisebbek nevelése is kérdéses.

A nyáron érkeztek be olyan hírek is, hogy bizony szintén vannak olyan óvodák, ahol több csoport van, mint ahány végzett óvónő, itt megint ugye az a kérdés, hogy ki fog bemenni ezekbe a csoportokba valódi szakmai munkát végezni. De egészen elképesztő, hogy lassacskán most már az eddig viszonylag nyugodt terület, a magyar–történelem szakokról is jeleznek hiányokat a különböző országrészekről a kollégák