A Rómában meghalt DK-aktivistának köze lehetett Varga Judit megfenyegetéséhez

Homonnay Gergelynek, a Demokratikus Koalíció idén év elején elhunyt aktivistájának köze lehetett azokhoz a Facebook-posztokhoz, amelyben egy leleleplező videóval fenyegették meg Varga Judit igazságügyi minisztert – értesült a Mediaworks. A magyar nyomozók az olasz hatóságoktól is segítséget kértek a nyomozásban.

Az ördög ügyvédje nevű, a Borkai-üggyel kapcsolatban elhíresült Facebook-oldalon tavaly december végén tettek közzé három bejegyzést az igazságügyi miniszterről (az oldalon egyébként azóta is ezek az utolsó posztok). Az első posztban az állt, hogy a miniszter azért „nem lett köztársasági elnökjelölt, mert a lányokat (is) szereti, és létezik pár fránya felvétel erről, valamint a Völner-féle korrupciós ügyben betöltött szerepéről”.

Ezután a poszt írója azt ígérte, hogy januárban „aktivizálja magát” és nyilvánosságra hozza ezeket a felvételeket, majd ugyanerről írt még két másik posztban is. A miniszter minderre úgy reagált, hogy hazug posztokat tettek közzé róla, és rágalmazás miatt – a Völner-ügyre vonatkozó utalásokra hivatkozva – feljelentést is tett.

A Mediaworks most úgy értesült, hogy a magyar nyomozók szerint a bejegyzésekhez köze lehetett a DK Rómában elhunyt aktivistájának, Homonnay Gergelynek. A nyomozók az olasz hatóságoktól is segítséget kértek annak megállapításához, hogy valóban Homonnay Gergely állt-e a bejegyzések mögött.

Többek közt azt kérték tőlük, hogy adják át nekik az elhunyt férfi számítógépét, de az olasz hatóságok ezt a kérést nem teljesítették.

A Mediaworks a nyomozást elrendelő Fővárosi Főügyészséget is megkereste ezekkel az információkkal kapcsolatban, a hatóságoktól viszont azt a tájékoztatást kapták, hogy „a feljelentett kilétének megállapításához és az érdemi döntés meghozatalához szükséges bizonyítékokat nem lehetett beszerezni”, és hogy a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség a rendelkezésre álló iratokat a Budai Központi Kerületi Bíróságnak küldte meg. „A továbbiakban a vádat a sértett (azaz Varga Judit – a szerk.) képviselheti magánvádlóként” – tették hozzá.

Homonnay a saját oldalán is sokat posztolt az ügyről

Homonnay Gergely pár nappal a bejegyzések közzététele után, január elején halt meg Rómában. Az a gyanú is felmerült, hogy a halálát drogtúladagolás okozhatta, de mindezt azóta sem sikerült megerősíteni, mivel Olaszországban még mindig zajlik a nyomozás, és az adatai titkosítva vannak.

Annyi biztos, hogy Homonnnay nyomon követte Az ördög ügyvédje és Varga Judit közti, decemberi végi csatározást, ugyanis a saját Facebook-oldalán több posztot is írt azzal kapcsolatban. Sőt, az egyik bejegyzéséből az is kiderül, hogy már december végén is azzal „vádolták” meg, hogy ő áll Az ördög ügyvédje oldal mögött.

Varga Judit: Ez nem az én nemi identitásom része, amivel ők vádolnak

Az igazságügyi miniszter idén júliusban részletesen nyilatkozott arról a Telexnek, hogy miként áll a nyomozás az ügyben. Azt mondta: a nyomozás még tart, és meg is hosszabbították a határidejét „Nem tudom, hogy egy ilyen helyzetben, internetes téren meg lehet-e bármikor találni” – mondta a videóban.

Hozzátette azt is, hogy a feljelentéssel egy üzenetet akart küldeni, mert szerinte a magánéletére vonatkozó kijelentések már abba a kategóriába estek, amit „egy politikusnak nem kell elviselnie”.

Szerintem ez egy ilyen határ volt, mert az nem az én nemi identitásom része, amivel ők vádolnak [...]. Egész egyszerűen ez az én életemről szólt, és ezt tisztáznom kellett

– fogalmazott a miniszter. A Völner-ügyet illetően Varga Judit azt mondta, hogy abban az ügyben nem hallgatták meg őt azóta sem.

Ezek voltak az ördög ügyvédje legutóbbi fejleményei

Az ördög ügyvédje-ügy legutóbb idén áprilisban került terítékre, akkor ugyanis a Borkai Zsolt és köre elleni zsarolás miatt vádemelés történt több ember ellen is.

Ehhez képest egy másik eljárásban, személyes adatokkal való visszaélés miatt emeltek vádat Czeglédy Csaba DK-s politikussal és társával szemben, abban az ügyben legutóbb hatósági végzéssel egy pénzbüntetést is kiszabtak rájuk. Czeglédy viszont azt állította, hogy egyáltalán nem ő áll Az ördög ügyvédje mögött – bár azt is elmondta, hogy tud egy-két dolgot a blog hátteréről.

(Borítókép: Homonnay Gergely. Fotó: Rostás Bianka / Velvet)