Novák Katalin szervátültetett gyermekekkel együtt nézte a Sándor-palotából a tűzijátékot

Novák Katalin saját Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Sándor-palotából augusztus 27-én este több kisgyerekkel együtt nézte végig a tűzijátékot. Az életmentő műtét után felépült gyerekek csoportjában többségében általános iskolások voltak.

Ahogy korábban megírtuk, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár bejelentése szerint rendben lezajlott az idei tűzijáték. Az időjárás ezúttal kedvező volt, ezért semmi sem indokolta, hogy most ne tartsák meg az augusztus 20-án elmaradt eseményt.

Az államalapítás évfordulóján este viharra számítottak, ezért elhalasztották a légiparádét és a tűzijátékot, mint ismert, a 2006-os tragikus esetből okulva, nem akarták kockáztatni az emberek épségét.

Augusztus 27-én a vadászgépek híd alatt átrepülő mutatványa, és a monumentális, a kormány szerint Európa legnagyobb 35 perces tűzijátéka is meg lett tartva este 21 órai kezdettel. Az erről készült galériánkat itt megtekintheti.

Amellett, hogy most szombaton az időjárás is kegyes volt, a hivatalos szervek, rendőrség, mentők sem számoltak be személyi sérülésről és egyéb problémáról.

Még aznap este Kovács Zoltán saját közösségi oldalán megköszönte a rendezvény előkészítésében és sikeres lebonyolításában részt vevő kollégái munkáját.