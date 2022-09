Az ellenzék oroszlánbarlangjában nyert a Fidesz

Vasárnap időközi önkormányzati képviselő-választást tartottak Budapest III. kerületében. Ahogy arról beszámoltunk, 24 százalékos részvétel mellett a kormánypártok jelöltje, Csikósné Mányi Júlia kapta a legtöbb szavazatot:

Hazai Iván András 2019-ben jelentősen magasabb részvétel mellett a szavazatok 52,31 százalékát kapta, akkor a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP támogatásával. A kormánypártok támogatottja, Csapó Harold Gábor 41 százalékot ért el. Hazai Iván András azóta kilépett a Demokratikus Koalícióból, és lemondott a mandátumáról, az ügy hátteréről itt írtunk bővebben.

Hazai Iván András a vasárnapi időközi eredményét a kerületi polgármesternek üzenve kommentálta a Facebookon:

A 2019-es ellenzéki siker mellett a 2022-es országgyűlési választáson is nyert az összefogás, április 3-án Szabó Tímea vitte a választókerület országgyűlési mandátumát.

Nagy Attila Tibor úgy látja, hogy illett volna az ellenzéknek győznie az időközin, mert a rezsicsökkentés módosításának „keserű hatását” a lakosság egy része már elkezdte megérezni, valamint „a főváros eleve inkább kormányellenes, Óbuda szintúgy az, Szabó Tímea párbeszédes képviselő ez év április 3-án is győzni tudott”.

A Fidesz az ellenzék oroszlánbarlangjában aratott most vasárnap sikert. Persze, a részvétel alacsony volta (24 százalék) óvatosságra kell hogy intsen minket, de azt jelzi, hogy az ellenzéki szavazók jelentős része nem ment el szavazni. És az is lehet, hogy van probléma helyi szinten a Kiss László DK-s polgármester és a helyi ellenzéki koalíció munkájának megítélésével, és akár ez is befolyásolhatta a mostani eredményt