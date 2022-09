Ifjúságkutató Intézet: A fiatalok Orbán Viktorral akarnak szelfizni

A Matthias Corvinus Collegiumhoz és a Nézőpont Intézethez köthető kutatóintézet arról kérdezte meg az első szavazó, 18–21 éves fiatalokat, hogy kivel készítenének legszívesebben közös képet. Közlésük szerint

a fiatalok több mint egyharmada Orbán Viktorral szelfizne egyet.

A válaszadók 37 százaléka mondta azt, hogy készítene egy közös képet a kormányfővel. A második helyre Novák Katalin köztársasági elnök került, vele 23 százalék akart fotózkodni.

Az Ifjúságkutató Intézet szerint a harmadik helyen Karácsony Gergely budapesti főpolgármester végzett, 16 százalékkal. A negyedik helyre futott be Márki-Zay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító elnöke 12 százalékkal, utána pedig Duró Dóra, Jakab Péter, Toroczkai László és Fekete-Győr András következett a listán 10 százalék körüli eredményekkel. Gyurcsány Ferencre és Dobrev Klárára egyaránt 9-9 százalék mondta azt, hogy szívesen szelfizne velük.

A Magyar Nemzet által bemutatott felmérésből az is kiderült, hogy a rokonszenv és ellenszenv mellett leginkább az is meghatározó tényező a szelfizésnél, hogy egyáltalán ismerik-e fiatalok az adott politikust. Tóth Bertalan MSZP-társelnökről például kapásból a fiatalok 43 százaléka mondta azt, hogy nem is ismeri, de a válaszadók mintegy harmada számára Donáth Anna, Kunhalmi Ágnes és Toroczkai László neve sem csengett ismerősen. Fekete-Győr András, a Momentum-korábbi elnök is ismeretlen volt a megkérdezettek több mint negyede (27 százaléka) számára.

Az Ifjúságkutató Intézet végül azt is közölte, hogy a fiatalok közül nagyon sokan mondták azt, hogy Márki-Zay Péterrel nem szívesen szerepelnének közös képen. Állításuk szerint a válaszadók 72 százaléka nyilatkozott így (az nem derült ki, hogy a többi politikusnál hány százalék mondta ugyanezt).

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (középen) közös fotót készít résztvevőkkel a Mária Valéria híd átadásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Esztergomban 2021. október 11-én. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher)