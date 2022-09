Botka László: Szegednek nem tetszett ez az értelmetlen és túlzott hatalmi arrogancia

Botka László is reagált azokra a hírekre, amelyek szerint Orbán Viktor beszédet mondott volna a határvadászok ünnepélyes avatásán Szegeden, ami miatt a városban több helyet is lezártak volna, végül azonban a miniszterelnök sajtófőnöke hírlapi kacsának minősítette a hírt. Később kiderült, hogy Szeged helyett Budapesten tartják a ceremóniát, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond. Szeged polgármestere szerint a városnak nem tetszett ez az értelmetlen és túlzott hatalmi arrogancia.