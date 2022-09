Fodor Gábor: Orbán Viktor átlagon felüli politikai tehetség

Orbán Viktoron már fiatalon is látni lehetett, hogy átlagon felüli politikai tehetség – ezt mondta Fodor Gábor egy interjúban. A Fidesz és az SZDSZ volt politikusa arról is beszélt, hogy milyen állapotban van szerinte ma az ellenzék, és hogy miért nem tudnak sikeresek lenni.

Fodor Gábor az interjú elején beszélt arról, hogy szerinte Orbán Viktor ahhoz hasonlóan korszakalkotó politikus, mint korábban Ferenc József, Horthy Miklós vagy Kádár János volt. Hozzátette azt is, hogy a politikai karrierjének előjeleit szerinte már korábban is látni lehetett.

Sokan nevettek, amikor 1989–1990-ben egy interjúban azt mondtam, szerintem a következő időszak miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják majd. Akkor is látható volt, hogy átlagon felüli politikai tehetség, akinek komoly ambíciói vannak

– fogalmazott Fodor Gábor.

Arra a kérdésre, hogy most is „nagyon jó barátok-e Viktorral”, mint régen, Fodor Gábor azt mondta: „Miközben a politika elválaszt minket és csomó kérdésben más a véleményünk, emberileg jól ki tudunk jönni, ami nagyon sokat számít. Ma is így van. Működik köztünk a kölcsönös tisztelet” – mondta, hozzátéve azt is, hogy a közéleti kérdésekről is szoktak beszélni egymással.

Fodor Gábor arról is beszélt, miként látja azt, hogy a Fidesz liberális pártból jobboldalivá vált. „Amikor a váltás megtörtént, hatalomtechnikáról volt szó, egyszerűen Viktorék azt látták, hogy ha talpon akarnak maradni a politikában, akkor a széteső jobboldal helyére át kell menni. Akkor még nem voltak konzervatívak, de azt gondolom, egy idő után ez meggyőződéssé vált, hiszen azonosulni kellett a szereppel” – vélekedett.

A politikus egy kérdésre válaszolva szót ejtett Szájer József ügyéről is. „Nagyon sajnáltam. Józsi rendkívül értelmes, intelligens ember, őszintén sajnálom. Nem az a probléma itt, hogy meleg. A hiba az volt, hogy elment egy ilyen rendezvényre. Tudnia kellett volna, hogy nemcsak magát, de a pártját is veszélyes helyzetbe hozza egy ilyen szituációval. Az meg, ami utána jött, az ereszcsatorna és a ködösítés, mellébeszélés a visszavonulásáról, már a hibasorozat része” – mondta Fodor Gábor.

Ma sem jobbak az ellenzéki pártok

Az SZDSZ korábbi vezető politikusát arról is megkérdezték, hogy szerinte „miért ilyen rossz még mindig az egykori pártja emléke”. Fodor Gábor erre azt válaszolta: „Én hosszú időn keresztül az SZDSZ belső ellenzéke voltam, azt mondtam, hibás politikát folytatunk, amelyet nagyon egyszerűen úgy lehet leírni, hogy a kétezres évek elejére az MSZP szatellitpártjává váltunk és az önálló liberális arculat eltűnt”. Ezután azt is hozzáfűzte, hogy a mai, liberalizmust képviselő pártok sem csinálják szerinte jobban a politikát.

Sajnos az ellenzéki oldal ma katasztrófa. Ugyanott folytatják, ahol az újabb kétharmadnál éppen abbahagyták. Ebből így semmi jó nem sül ki. Természetesen az ellenzék ölébe is hullhat bármikor a hatalom, de nem tudna élni vele, mert nem készült fel rá, nem folytat minőségi politikát. A pártvezetőknek arra kellene törekedniük, hogy olyan új generációkat hozzanak helyzetbe, amelynek tagjaiban megvan az értékalapú elköteleződés valamely demokratikus politikai irányzat iránt és értik is a körülöttük létező valóságot.

– fogalmazott Fodor Gábor.

Gyurcsány Ferenc „jó képességű ember”, de...

A politikus végül arra is kitért, hogy az általa létrehozott liberális pártból azért lépett ki, mert „ellenzéki oldalról több pofont kaptak”, mint a másik oldalról. „Azért is léptem ki a politikából, mert láttam, hogy a kis pártok felmorzsolódnak és létrejön egy baloldali tömb. Én viszont nem vagyok baloldali, nem tudok ezzel azonosulni”.

Azt is látni lehetett, hogy ezt Gyurcsány Ferenc tartja majd a kezében, hiszen ő a legaktívabb és legtehetségesebb szereplő a baloldalon. Elismerem őt mint jó képességű embert, de azt gondolom, személye egyúttal a korlátja is az ellenzéki működésének. Amíg ő ott van, az ellenzék nem ér el sikert érdemben. Ebben a szomorú történetben nem akartam részt venni

– mondta a politikus a Blikknek adott interjúban.

(Borítókép: Fodor Gábor 2018. április 9-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)