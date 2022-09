A főigazgató és volt parlamenti képviselő úgy vélte: nemcsak most, az energiaválság miatt, hanem attól függetlenül is szükség lenne arra, hogy „hogy takarékoskodjunk, átállítsuk a gondolkodásunkat”. Felidézte: „Kicsit elkényelmesedtünk, én a gyerekeimnek is mondtam odahaza, amikor én annyi idős voltam, mint ők, akkor hazamentünk a hideg lakásba, be kellett fűtenünk, mire a szüleink hazaértek.”

Addigra fölmelegedett valamennyire a lakás, és egyébként este a televíziót pulóverben néztük, és nem rövidnadrágban meg pólóban, ahogyan a mai fiatalok megszokták a nagy jólétben

– mondta az adásban L. Simon László.

A főigazgató arról is beszélt a műsorban, hogy szerinte elfogadható, ha télen be kell zárni néhány, a múzeum alá tartozó épületet, mivel sok épület amúgy sincs eléggé kihasználva, és a válságtól függetlenül is változtatásokra lenne szükség e területen is.

Példaként hozta fel, hogy Ausztriában azokban az intézményekben, ahol alacsony a látogatószám – és ezért télen szinte egyáltalán nincsenek vendégeik –, a december és február közti időszakban bezárják. Ugyanennek az átvétele Magyarországon segíthetne abban, hogy a télen karbantartsák, restaurálják és „egy kicsit rendbe tegyék a dolgokat”, valamint az intézmények dolgozóinak is több idejük lenne a szakmai munkára – fogalmazott L. Simon László a Hír TV adásában.