Eladják Göncz Árpádék korábbi rezidenciáját

Az árverést online hirdették meg a vagyonkezelő cég honlapján. A Budapest II. kerületében, a Vérhalom téren található, 1854 négyzetméteres villa kikiáltási árát 497 millió forintban határozták meg,

a végső ár azonban vélhetően ennél jóval több lesz.

A dokumentumban azt írták, hogy az ingatlan „környezetében jellemzően hasonló korú villaépületek, illetve 1970–80-as években épült 6-9 lakásos társasházak találhatóak [...]. A felépítmény alagsor, földszint, emelet és padlástér szintekből áll. Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy az ingatlan a benne található ingóságokkal együtt, egy árverési tételként kerül értékesítésre” (a honlap szerint az ingatlanban összesen 118 ingóság található).

Nemrég Áder jános példája okán írtunk arról, hogy a köztársasági elnököknek (és haláluk esetén az özvegyüknek is) hivatali idejük lejárta után is lakhatást biztosít az állam. Göncz Árpád 2015. október 6-án halt meg, de felesége még utána is ott lakott, egészen 2020-ban bekövetkezett haláláig.

(Borítókép: Göncz Árpád 2008-ban. Fotó: Kovács Tamás / MTI)