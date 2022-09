Megvan a dátum, mikor teheti le az esküjét Hadházy Ákos

Hadházy Ákos nem vett rész az Országgyűlés május 2-i alakuló ülésén, és nem is tette le az esküjét. Később jelezte, hogy mégis letenné, ám sokáig erre nem került sor, most azonban úgy fest, megvan a dátum: a független képviselő a parlament október 10-i ülésén teheti le az esküjét.

A Momentum támogatásával megválasztott Hadházy Ákos még az áprilisi választások után közölte, hogy nem tekinti legitimnek az Országgyűlést, mert szerinte elcsalták a választást. Az új parlament első ülésnapján ezért nem is tette le a képviselői esküt.

Később meggondolta magát, és jelezte, mégis letenné, majd arról írt, hogy Kövér László kész akár hónapokig is blokkolni az eskütételét.

Nos, sokáig nem is kapta meg a lehetőséget, és még szeptember közepén is úgy tűnt, tovább kell várnia a független képviselőnek, Kövér László házelnök ugyanis arról tájékoztatta a résztvevőket a szeptember 21-i ülésen, hogy a Jobbik két új parlamenti képviselője mellett Hadházy Ákos is leteheti az esküt, ám a többiekkel ellentétben nem most, hanem csak később.

Az eset miatt Márki-Zay Péter, a korábbi miniszterelnök-jelölt arra kérte az ellenzéki pártok képviselőit, hogy álljanak ki a független képviselő mellett, és szüntessék be a munkát a parlamentben, egészen addig, amíg a házelnök nem engedi meg Hadházy Ákosnak, hogy letegye az esküt.

Hadházy Ákos októberben teheti le az esküt

Nos, úgy tűnik, a független képviselőnek már nem kell sokáig várnia, az RTL ugyanis úgy értesült, hogy a Házbizottság csütörtöki ülésén úgy döntöttek, hogy

az eskütételre október 10-én, a parlament ülésén kerül sor.

Ezt az információt Szabó Szabolcs momentumos képviselő is megerősítette, hozzátéve, hogy Hadházy Ákos a napirend utáni felszólalások után teheti le az esküt, a késő esti órákban.

