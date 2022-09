Orbán Viktor: Dühösek vagyunk, mert becsaptak minket

Két hónap után adott ismét rádióinterjút Orbán Viktor. Elsőként a nemrég bejelentett nemzeti konzultációról beszélt, elmondta azt is, hogy miért van erre szükség. Elmondása szerint a politikai döntések és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt ilyen magasak az energiaárak Európában, ami az élelmiszerek árának emelkedéséhez is vezetett. Ugyanakkor elmondta, van elég gáz Magyarországon, de a következő év még a mostaninál is nehezebb lesz. Végezetül a kormányfő beszélt a nyugdíjellátásról és az abortuszrendelet-módosításról is.

A politika egy tapasztalati műfaj. Voltak nehéz és válságos időszakok az elmúlt 12 évben, és azt tanultam meg, hogy az a legjobb, ha bevonjuk az embereket a döntésekbe – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában. A kormányfő több mint két hónap után adott ismét rádióinterjút. A miniszterelnök elmondta: jogilag a nemzeti konzultáció a legjobb forma, hogy megkérdezzük az embereket valamivel kapcsolatban.

Szerinte most nem az a kérdés, hogy a kormánynak van-e véleménye, hanem „esélyt kell adni az embereknek, hogy egyetérthessenek, vagy elmondhassák a különvéleményüket”. Mint mondta, a legfontosabb ilyenkor az összetartás.

Szokták mondani, hogy a konszenzust meg kell keresni, de az nem egy húsvéti tojás

– vélekedett a miniszterelnök.

A miniszterelnököt megkérdezték Annalena Baerbock német miniszter korábbi kijelentéséről is, aki azt mondta egy hónapja: nem érdekli, hogy mit gondolnak a választói. Ha egy ilyen mondatot mondott volna valamelyik kormánytag, akkor abból botrány lett volna. „Magyarországon ilyet nem lehet csinálni” – mondta erről Orbán Viktor.

A politikai döntések miatt drága az energia

Orbán Viktor elmondta, hogy szerinte egyértelmű, hogy a poltitikai döntések, és nem a gazdasági világfolyamatok hajtották fel az energia árát. Ha nem lennének ezek a döntések, akkor is száz dollár környékén lenne például az olaj és a gáz ára, de az még „menedzselhető” helyzet lenne a rezsiszabályok változtatása nélkül is.

Az igazság az, hogy hazudtak Brüsszelben

– emelte ki a kormányfő. Elmondása szerint megígérték: nem fognak hatni a szankciók az energiára, azonban ez nem így lett. „Dühösek vagyunk, mert becsaptak minket” – tette hozzá.

Meglátása szerint a háború még sokáig eltart, közben pedig az energiaárak magasak maradnak a szankciók miatt, „a spekulánsok pedig dörzsölik a kezüket”.

A spekulánsok mint mondtam – Soros Györgytől kezdve – súlyos extramilliárdokra tesznek szert

– fogalmazott a miniszterelnök.

A magas energiaár eredményezi az élelmiszerek drágulását

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magas energiaárak miatt az élelmiszerárak is egyre csak nőnek, és „ezért kellett bevezetni az élelmiszerárstopot” is. A miniszterelnök egy korábbi interjúban azt mondta, hogy szerinte az októberi hónap vízválasztó lehet.

Ha nem tiltakozunk, ha nem érjük el, hogy a szankciós politikán Brüsszelben változtassanak, akkor a magas árak a következő 5-10 évben az életünk részévé válnak

– vélekedett a magyar kormányfő. Hozzáfűzte: amikor a következő alkalommal meg kell újítani a szankciókat, akkor a brüsszeli politikusoknak lehetőségük lesz arra, hogy felülvizsgálják a korábbi döntésüket.

Betáraztunk

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarországban biztosított az elegendő energia. Szerinte az ország „rendesen betárazott”. Elmondása szerint annyi gáz van a tárazókban, hogy nincs veszélyben a gazdaság működése.

Ha egy molekula sem jönne a vezetékeken, akkor sem lenne baj, mert betároltunk

– fogalmazott a kormányfő. Azt mondta: a jelenlegi helyzetben 4-5 hónapot is kibírnánk még abban az esetben is, ha teljesen leállnának a szállítások.

A következő év a nehezebb

Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy indítottak barnaszénprogramot és tűzifaprogramot is az árstopok és a kamatstop mellett. Ezenkívül most a vállalkozásokat is 200 milliárd forinttal segítik. Elmondása szerint hamarosan indul a gyármentő program is, amellyel a magyar tulajdonban lévő, a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú nagy gyárakat akarják megóvni.

Arról, hogy mit lehet tenni még a magas és gyorsan változó gázárak ellen, Orbán Viktor azt mondta: utasították a legnagyobb magyar szolgáltatót, az MVM-et, hogy rugalmasan kezeljék a kifizetéseket. Arról, hogy a költségvetést mennyiben befolyásolják az energiaárak, azt mondta:

Szerintem belül leszünk a vállalt hiány mértékén. Ami a nehezebb, az a következő év.

Hozzátette azt is: egyelőre abban maradtak, hogy nem változtatnak a 2023-as költségvetésen decemberig, akkor viszont az energiaárak változásának megfelelően módosítják azt is.

Becsületbeli ügy

Az interjúban kitértek arra is, hogy a nyugdíjak értékét is igyekszik megvédeni a kormány azáltal, hogy állandóan emelik a nyugdíjakat is az inflációhoz igazítva.

Ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekintem

– mondta Orbán Viktor, aki ezután elmondta, hogy a 13. havi nyugdíjat is megkapják idén a nyugdíjasok. Elmondása szerint,

ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, akkor még egy nyugdíjprémiumot is kaphatnak a nyugdíjasok,

és szerinte erre jó esély van, mert a Nemzeti Bank most 4 százalékos növekedéssel számol.

„Nem urai saját maguknak”

A miniszterelnök elmondta, hogy nem igazán számíthatnak a magyar ellenzékre a szankciók elleni küzdelemben, majd arról is megkérdezték: mi a véleménye a Márki-Zay Péter mozgalma által kapott tengerentúli támogatásokról. Szerinte ők „nem urai a saját akaratuknak, hanem más kottájából játszanak”, és ezért nehéz velük együttműködni a politikában.

Ezért hiba lenne, ha az ellenzékkel való együttműködésre alapozná a politikát a kormány, mert ők egész egyszerűen nem a maguk urai. […] Ezzel kell élnünk, most ilyen ellenzékünk van

– mondta a miniszterelnök. Szerinte nem előnyös úgy tárgyalni valakivel, hogy „közben tudod, a tárgyalópartneredet külföldről irányítják”.

Nem szigorítana a kormányfő

A kormányfőt ezenkívül – a két hete életbe lépett szívhangrendelet után – az interjúban arról is megkérdezték, hogy tervezik-e tovább szigorítani az abortuszszabályozást, hiszen ez több fórumon is felmerült. Orbán Viktor erre válaszul azt mondta:

Én mereven ellenzek mindenfajta abortusztörvény-módosítást, a mostani rendszer mellett érvelek.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy „nincs tökéletes abortusztörvény”. Hozzáfűzte: a mostani helyzetben egyáltalán nem ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, de a kormány más helyzetben sem támogatna egy szigorítást ezen a téren.

