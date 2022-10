A rezsihelyzet Miskolcot sem kíméli, bezárják a fürdőket

A magas infláció és az elszabaduló energiaárak miatt október 10-étől határozatlan ideig bezárják a Miskolctapolca Barlangfürdőt és a Selyemréti Strandfürdőt is, továbbá felújítások miatt október 3. óta átmenetileg szüneteltetik a fürdőszolgáltatásokat az Ellipsum Élményfürdőben is. A kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt várhatóan 110 ember nem folytathatja munkáját az említett helyeken.

A miskolci önkormányzat arról tájékoztatott, hogy az egyre súlyosbodó energiaválság, a gyorsuló infláció, valamint a megemelkedő rezsiköltségek fájdalmas intézkedések meghozatalára kényszerítik a Miskolci Fürdők Kft.-t. A Csodamalom Bábszínházat, a II. Rákóczi Ferenc Megyei is Városi Könyvtárat és a Herman Ottó Múzeumot érintő intézménybezárásokat, átszervezéseket követően most kiderült az is, hogy

október 10-étől határozatlan ideig a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Selyemréti Strandfürdő is szünetelteti fürdőszolgáltatásait.

A városvezetés 100 milliós nagyságrendű spórolást remél a meghozott döntések következményeként. Bejelentették azt is, hogy a polgármesteri hivatal két telephelye megszűnt, a hivatalnokok már a városháza épületébe járnak dolgozni.

A miskolci fürdőket üzemeltető cég a jogszabályoknak megfelelően, csoportos létszámcsökkentés szándékát jelentette be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál.

Tömeges elbocsátások jöhetnek, akár 110 ember is elveszítheti az állását.

A Miskolci Fürdők Kft. vezetősége közölte, hogy egyeztet a Miskolc Holding Zrt.-vel annak érdekében, hogy segítse az érintett, nehéz helyzetbe kerülő munkavállalókat. Utóbbiaknak állásokat ajánlanának fel az egyes tagvállalatoknál, ahol nyitott pozíciók vannak. A helyi fürdők a Miskolci Paktum Irodával is együttműködnek, hogy az elbocsátás előtt álló dolgozók mihamarabb új állást találhassanak – olvasható a miskolci önkormányzat honlapján.

Az Ellipsum Élményfürdő sem lesz látogatható

Ugyancsak rossz hír a helyieknek, hogy a Miskolci Fürdők Kft. október 3-tól átmenetileg szünetelteti fürdőszolgáltatásait az Ellipsum Élményfürdőben is, mert a fürdőkomplexum kivitelezője folytatja a korábban megkezdett javításokat, felújításokat.

Az Ellipsum Strandfürdőben – régi nevén Miskolctapolcai strandfürdő – szintén október 3-án kezdődik meg a több mint egy éve leégett infraszauna bontása és helyreállítása, így a wellnessrészleg október 3-tól nem látogatható a munkálatok miatt.

Sorra zárnak be a hazai fürdők és uszodák

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy az elszálló rezsiköltségek miatt a Gödi Termálfürdő heti 19 órával csökkentette nyitvatartási idejét jövő tavaszig. A döntést egyrészt a megnövekedett villamosenergia-árakkal, másrészt pedig azzal indokolták, hogy így megspórolhatják a dolgozóknak a túlóra esetén fizetendő extra járandóságot.

Az elmúlt hetekben több más olyan településről is hírt adtunk, ahol a magas rezsiszámlák miatt kénytelenek voltak komoly változtatásokat eszközölni a fürdők és az uszodák vezetői. Makón a Hagymatikum kinti 33-as medencéjét és tanuszodáját zárták le, valamint Szentesen sem tudták tovább működtetni a tanmedencét a rezsiválság miatt.

A Jászapátiban található Tölgyes Strandfürdő ishasonló sorsa jutott, október 1-jétől határozatlan ideig ugyancsak bezárták.