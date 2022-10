Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szeptember 29-ei Kormányinfón jelentette be, hogy az idei téli szünet hosszabb lesz a hazai iskolákban és óvodákban, aminek célja a gázfelhasználáson való spórolás. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a hétvégét és a hivatalos ünnepnapokat nem számítva az idei őszi szünet akár el is maradhat. Az intézményvezetők az október 31-ei munkaszüneti és november 1-jei ünnepnapot saját hatáskörben kiegészíthetik igazgatói szünettel. Mivel központi előírás nincs, iskolánként és óvodánként változhat, hogy lesz-e idén őszi szünet vagy nem.

A téli szünet december 22-én kezdődik és január 8-ig tart.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy az Adom Diákmozgalom felháborítónak találja a kormány döntését, ezért petíciót indított az őszi szünet elhalasztása miatt. Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint, amióta elkezdődött az új tanév, minden napra jutott egy bomba, ezzel a módosítással pedig csak tovább nőtt a bizonytalanság a tanárokban, a szülőkben és a gyerekekben egyaránt.

Burai Vera, a Szülői Összefogás Közösség képviselője úgy gondolja: mentális katasztrófát idéz elő az, hogy a diákoknak szeptember 1-jétől tizenhat hétig kell iskolába járniuk úgy, hogy nem kapnak semmilyen szünetet, legfeljebb néhány napot október végén, november elején. Szerinte a gyerekek már így is rengeteg felesleges dolgot tanulnak, ami túlterheli őket is és a tanáraikat is.

Hozzátette: több magyar család éppen az őszi szünet alatt tervezte azt, hogy elutazik, akár már lefoglalt szállásuk is van. Őket is váratlanul érhette a kormány múlt heti döntése, így sokaknak teljesen át kell szervezniük őszi programjukat. Azzal pedig, hogy az iskolaigazgatókra bízták, adnak-e mégis néhány nap szünetet, Burai Vera szerint teljessé tették a bizonytalanságot a családok számára.

A Szülői Összefogás Közösség képviselője azt nyilatkoztaaz InfoRádiónak, hogy a szülők többsége aggódik amiatt, hogy a hosszabb első félév túl nagy megterhelést jelent majd a gyermekeknek.

A szülői szervezet képviselője a visszajelzések alapján úgy látja: a szülők attól is tartanak, hogy mi lesz, ha a középiskolákban csak 18, az általános iskolákban pedig csak 20 fok lehet a hőmérséklet. Burai Vera szerint az iskolákban nehezen értelmezhető a spórolásra való felhívás, mivel számos intézmény esetében elavult épületekről van szó, ahol nem tudnak takarékoskodni a fűtéssel. Főleg akkor nem, ha lehűlnek ezek az intézmények. Ilyenkor meglátása szerint az újbóli felfűtés legalább akkora energiaigényű, mintha folyamatosan tartanának egy kezdeti hőfokot.

Ez a fajta kormányzati takarékossági intézkedés a szülőknek jelenthet többletkiadást, mert hogyha hosszabb a szünet, akkor nyilván otthon is többet kell fűteni, tehát több lesz a fűtésszámlájuk. Ezt a terhet most az állam a lakosságra hárította, mindenképpen megterhelve a családi kasszát

– mondta Burai Vera.

A Nemzeti Pedagógus Kar szerint sokat spórolhatnak az iskolák

Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét viszont nem érte váratlanul az őszi szünet elmaradása, szerinte lehetett erre számítani. Bár adatokat, részleteket nem közölt, úgy látja: a hosszabb téli szünet energiamegtakarítást jelent majd az iskoláknak. Hozzátette:

egy intézmény vezetője a rendelet ellenére engedélyezhet három nap szünetet, azonban később azt be kell pótolni.

Horváth Péter reagált a Szülői Összefogás Közösség képviselőjének arra a kritikájára is, hogy a kormány döntése nehéz helyzetbe hozta az őszi szünet idejére utazást tervező családokat. A Nemzeti Pedagógus Kar vezetője szerint engedélyezhető az érintett gyermekek számára, hogy távol maradjanak.

Ugyanígy a pedagógusok számára is méltányolni kell a távolmaradást, ha anyagi veszteség nélkül már nem mondható le egy korábban szervezett utazásuk

– tette hozzá.

Horváth Péter úgy látja, hogy a hosszabb téli szünet miatt logikus lenne, ha tovább tartana a tanév is. Erről azonban csak a jogszabály módosítása után lehet határozni, vagyis akkor derülhet ki, hogy a tanév június 15-én, csütörtökön vagy június 16-án, pénteken ér-e véget. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke közölte azt is, hogy a téli szünet idején a legtöbb iskolában nem lesz ügyelet.