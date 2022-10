Gyurcsány Ferenc megint törpézik

„Időnként arról beszélünk gyermekeinkkel, hogy az ember egyik csodája, hogy bonyolult szabályokat alkot, és képes arra, hogy ezen szabályokat közösen alkalmazza. Ha példa kellett ennek elmagyarázásához egykoron, akkor a bonyolult közlekedési szabályokra és azok betartására hivatkoztam. Emberek milliárdjai tartanak be önkéntesen ilyen-olyan szabályt, hogy épségben közlekedjünk” – kezdte Facebook-posztját Gyurcsány Ferenc.

A DK vezetője egy történetet is leírt, amelyben a fiával sétált Brüsszelben, „közeledünk a gyalogátkelőhöz, minden autós látja, hogy ezek semmire se figyelnek, a gyerek valami szörnyű zacskót, féleszű apja meg a kölök lötykölődő cukros istenharagját tartja a kezében. Lassítanak. Mosolyognak. Gesztusaik szerint fegyelmezetlenek vagyunk, de mintha értenék a helyzetet, lassítanak és engedik, hogy átmenjünk a túloldalra. Mosoly, összekacsintás, kéz köszönésre emelkedik”.

Gyurcsány Ferenc leszögezte, hogy

e szabályok nem voltak ott Mózes kőtábláin, Jézus nem tanította, tartotta be a jobbkéz szabályt, Mohamed Mekka irányába nem találkozott sebesség korlátozással. Mára sok közlekedési szabály van. Mi alkottuk. Emberek. Ahogy a legtöbb szabályt. És nemcsak azért tartjuk be azokat, mert különben jön a rendőr és megbüntet (na jó, azért is:)), de leginkább azért, mert felismertük, hogy ez sok tíz-százmillió ember csak így tud hétköznapi rendben élni.