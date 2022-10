Legendás szállodákat és éttermeket kényszerít térdre az energiaár

Az előző két évben a járványügyi korlátozások következtében körülbelül 3400 vendéglátóhely kényszerült bezárni, a következő időszakban ennek a többszöröse juthat hasonló sorsa – festett borús jövőképet lapunk kérdésére még szeptember elején Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Néhány nappal később Baldauf Csabával, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével beszélgetve sem kaptunk jobb híreket. Baldauf Csaba akkor úgy fogalmazott, hogy „a súlyos nem írja le a jelenlegi helyzetet, a drámai sem túlzó kifejezés”.

„A pandémia, a zárva tartások és a sok küzdelem emlékét már jórészt elmosta az újbóli talpra állás öröme, de – mint mondani szokás – a baj nem jár egyedül” – olvashattuk a Hotel Lövér szeptemberi közleményében. Ekkor jelentették be, hogy

megérkezett ez a magyarázhatatlan ár- és energiakáosz, ami bennünket is térdre kényszerít talán végleg. Az irreális anyagi terheink vállalása, illetve továbbhárítása vendégeinkre teljességgel lehetetlenné vált.

Ekkor még úgy látták, hogy „véglegesen nem dőlt el semmi, de ha – talán utoljára – eljönnének hozzánk valamikor október végéig, nagy segítség és nagy öröm lenne számunkra! 2022. november 1-jétől egyelőre nem fogadunk újabb megrendeléseket.”

A szálloda honlapján később már azt közölték, hogy a tőlük független külső körülmények kedvezőtlen alakulása végleg térdre kényszeríti őket, így közös megegyezéssel megszüntették a szállodára vonatkozó üzemeltetői-bérlői szerződést a tulajdonos Danubius Hotels és a bérlő-üzemeltető Bartha Hotel Kft. között.

Ennek értelmében a soproni Lövér Szálloda 2022. november 1-jétől nem fogad vendégeket, ajtajára 39 év után lakat kerül. Bartha György, a szálloda igazgatója a Turizmus.com-nak elárulta, hogy

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a lap megkeresésére úgy fogalmazott, hogy tiszteletben tartják a bérlő-üzemeltető döntését, és ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy november 1-je után bizonytalan ideig zárva lesz a Hotel Lövér.

Nagyné Huszár Andrea, a nagyatádi Hotel Solar vezetője már augusztus végén bejelentette, hogy a megnövekedett energiaárak és a várhatóan kevesebb vendégforgalom miatt öt hónapra bezárnak.

A hotel vezetője augusztusban a Somogy Megyei Hírportálnak elárulta, hogy a gáz ára a háromszorosára növekedett, akkori számításaik szerint a fűtési időszakban havonta hatmillió forintot kellene fizetniük, de ezt nem tudják kigazdálkodni.

Azért, hogy jövőre nyitva lehessünk, most be kell zárnunk. November elsejével húzzuk le a rolót, és egészen jövő áprilisig ki sem nyitunk. Csak a kávézó és az iroda üzemel tovább, azért is, hogy a jövő évi foglalásokat fel tudjuk venni