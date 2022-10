Menekülés közben ugrott ki a trolibusz ablakán egy férfi Budapesten

A balesetet okozó férfit nem találta meg a rendőrség, a szabálysértési ügyet pedig lezárták. A sofőr több mint 800 ezer forintos kára egyelőre nem térült meg.

„A rolleres belém jött, én már csak a csattanást hallottam, illetve láttam, hogy beleül a szélvédőmbe. Gyorsan összekapta magát, és elszaladt. Aztán megláttam őt a trolin” – idézte fel a történteket Bertalan, aki videóra vette, ahogy a férfi kimászik a jármű ablakán.

Videóra vették a menekülést

A baleset májusban történt, a károsult autója azonban még mindig magán viseli az incidens nyomait, több helyen be van horpadva.

A Tényeknek nyilatkozó ügyvéd szerint a rollereket biztosító cégeknél mindent adat meg kell legyen a bérlőről, ez alapján pedig könnyen be lehetne azonosítani az elkövetőt. A balesetet okozó férfi több százezer forintos bírságot is kaphatna az elkövetett szabálysértések miatt, és akár a járművezetéstől is eltilthatják őt.