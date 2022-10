A borsodi melós lesz az MSZP új reménye?

Az MSZP szombaton tisztújítást tart, a kongresszus nem sajtónyilvános, a szavazásokat követően a két megválasztott társelnök beszédét a párt Facebook-oldalán, várhatóan 14-15 óra között lehet követni.

Kunhalmi Ágnes újrázhat

Az MSZP társelnöke augusztus végén lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy újraindul a társelnöki pozícióért.

Arra a kérdésünkre, hogy miért döntött így, Kunhalmi Ágnes kifejtette:

Döntően két okból: az egyik, hogy felelősséget érzek az MSZP és a hazai baloldal jövőjéért. A másik, hogy én abban a két évben voltam társelnök, amikor a választásra készültünk, meghatározott keretrendszerben kellett menedzselnünk az MSZP-t, és ezáltal segíteni az egész ellenzéki oldalt. Szeretnék két évig úgy elnök lenni, hogy nem készülünk országgyűlési választásra, hanem el tudjuk végezni a tartalmi munkát is. Az MSZP-nek, a hazai baloldalnak új kihívásokra új válaszokat kell keresnie.

Férfiágon bonyolultabb volt a helyzet

Tóth Bertalan, az MSZP férfi társelnöke már korábban jelezte, hogy nem indul újra a tisztségért, de a párt parlamenti frakcióját továbbra is ő vezeti.

Ezt követően egy induló bejelentkezett az elnökségért, Ujhelyi István lapunknak adott interjújában az MSZP megreformálásáról beszélt, illetve új nevet is javasolt a pártnak. Az EP-képviselő nem sokkal később visszalépett, kiszivárgott levelében leírta:

politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek (...) egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a párt vezetését. Le is fagyott a belső rendszerünk, egyre inkább látszott, hogy ismét nem a kifelé való megerősödésünk, hanem a belső harcaink viszik el az energiát. Két út közül kellett tehát választanom: a politikacsinálás helyett házon belül harcolok meg igazamért, és ezzel hosszú hónapokra a belső megosztottságot szítom, vagy levonulok a pástról, és tudomásul veszem, hogy a párt egyes megyei és országos vezetői egyelőre nem támogatják a tényszerűen kockázatos és a politikai habitusom miatt pörgős, azonnali változásokat.

Ujhelyi István a levélben azt is hozzátette, hogy döntésével utat enged Molnár Zsolt elképzelésének, ami Nemény András szombathelyi polgármester MSZP-elnöki pozícióját jelenthette volna.

Nemény András erre reagálva Facebook-oldalán tisztázta:

István az országgyűlési választások után közvetlenül, saját elhatározásából, másokkal való egyeztetés nélkül jelentette be indulását, most pedig ugyanilyen módon a visszalépését. A két időpont között egy alkalommal találkoztunk, ahol elmondtam neki, ha bármilyen ambícióm lenne bármilyen párttisztségre pályázni, neki szólok először. Ez idáig nem szóltam.

Nemény András leszögezte, hogy nagy szükségét látja egy modern, tartalmában és szervezeti struktúrájában is a mai kor kihívásaira hatékonyan reagáló szociáldemokrata párt létének, „olyannak, amelyik az öncélú kritizáláson túl igazi alternatívát mutat a mai hatalomnak, de nemzeti sorskérdésekben akár együttműködni is képes”. Ennek megteremtésében, ha vannak hozzá partnerek, szívesen vállal munkát, feladatot, de hogy pontosan mit, abban Szombathely városáért érzett felelőssége is meghatározó lesz.

„Borsodi melós gyerekként jól bírom a munkát”

Végül a szombathelyi polgármester nem, Komjáthi Imre viszont bejelentkezett a társelnöki pozícióért.

Komjáthi Imre akkori videójában többek között hangsúlyozta, hogy nem hisz a „politikai messiásokban”. A közösségben, a közösen elvégzett munkában hisz, ezért indul az MSZP társelnöki tisztségéért. Ha lehetőséget kap, akkor azért akar dolgozni, hogy a szocialisták közössége újra erős és büszke legyen, neki pedig kapcsolata van szakszervezetekkel, a munka világában dolgozó érdekvédőkkel,

azt is tudják, hogy borsodi melós gyerekként jól bírom a munkát, és elsősorban a terepmunkát részesítem előnyben.

Az országgyűlési képviselő úgy látja, hogy rajta nincs fogás, „azt is tudjátok, hogy a szívem bal oldalon van és vörös”. Komjáthi Imre meggyőződése, hogy ebből az „elképesztő válságból” egy kiút van: „Hiteles, karakteres, baloldali, szocialista, szociáldemokrata politika, amit az MSZP képvisel.”

