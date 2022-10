Lázár János szerint nincs különbség Kádár János és Márki-Zay Péter között

Az építési és beruházási miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen beszélt, és azt mondta: ha a forradalom 1956 őszén nemcsak néhány napig vagy egy hétig győzedelmeskedik, ha nem vonulnak be újra az oroszok, ha az amerikaiak nem árulják el Európát ismét, s Budapestet választják Szuez helyett, s ha Kádár János nem árulja el Magyarországot,

akkor a történelmünk Ausztriához hasonlóan alakulhatott volna.

Lázár János a szombati megemlékezésen arra emlékeztetett, hogy Ausztria az 1955-ös szovjet kivonulás után szabadon fejlődhetett, és ezért fejlettebb, mint Magyarország. Emlékezetes, hogy a miniszter négy éve, az országgyűlési választások előtt Bécsbe utazott, és arról beszélt, hogy milyen szörnyű hely az osztrák főváros.

A politikus arról is szólt beszédében, hogy 1944 és 1956 után ma is egy olyan világban élünk, ahol megszállnak egy szomszédos országot. Évszázadról évszázadra, évtizedről évtizedre a világ nagyhatalmait hol pénzügyileg, gazdaságilag, hol fizikai valójában is meg akarják szállni, és maguk alá akarják gyűrni a kisebbeket – fogalmazott, hozzátéve:

1956-ra emlékezve minden magyar embernek – pártállástól függetlenül – kötelessége elutasítani mindenféle megszállást közel s távol egyaránt.

Lázár János szerint a magyaroknak a legfontosabb az ország függetlensége, önrendelkezése, és az, hogy szabadon dönthessük el, mit teszünk az életünkkel, és milyen irányba tereljük hazánk sorsát. Ehhez azonban olyan politikusokra, közéleti szereplőkre van szükség, akik a legfontosabbnak a nemzeti szuverenitás ügyét tartják – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy szerinte akkor is más lett volna a világ, ha 1956-ban Kádár János nem árulja el Magyarországot, mert akkor nem végeznek ki százakat, nem vetnek börtönökbe tízezreket, és nem kényszerítik az ország elhagyására több százezer honfitársunkat. Szerint ezért nagyon fontos, hogy mindenki értse: kik azok, akik a haza ügyét szolgálják, s kik azok, akik keleti vagy nyugati megrendelésre, akár amerikai pénzből készek és képesek feláldozni azt.

Nincs különbség Kádár János árulása és az amerikai dollárok milliárdjaiból működő ellenzéki hazaárulás között. A hazaárulás az hazaárulás 1956-ban és 2022-ben is

– mondta ezen a ponton a miniszter. Az ellenzéki hazaárulás motívuma nemcsak Lázár János, hanem más fideszes politikusok, köztük Gulyás Gergely és Fürjes Balázs szombati ünnepi beszédeiben is megjelent.