Dróncsapás volt a 8-as főúton Városlődnél

A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében a rendőrség nemcsak civil autókkal, hanem drónnal is ellenőrzi a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat. Így tettek most Veszprém megyében is, ahol az egyenruhások a 8-as számú főúton csaptak le a jogsértő sofőrökre.