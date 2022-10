Kényes témáról kérdezték a Belügyminisztériumot, amely nem tud semmiről

A kínai kormány öt kontinens 21 országában tart fenn illegálos „rendőrőrsöket”, ezek segítségével gyakorolhatnak nyomást a külföldön élő ellenzékiekre. A Safeguard Defenders jelentése szerint Budapesten a Csingtien megyei (Csöcsiang tartomány) és a Fucsou városi (Fucsien tartomány) hatóságok is működtetnek irodákat.

A nonprofit szervezet szerint a kínai hatóságok többek között Csehországban, Ausztriában, Szlovákiában, Szerbiában, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Hollandiában is jelen vannak. A holland RTL Nieuws csatornának nyilatkozó kínai férfi azt mondta, az őt telefonon hívógató illető azt állította a vonalban, hogy a rotterdami kínai „rendőrőrsről” keresi, és arra próbálta rábírni, hogy térjen haza Kínába.

A kínai külügyminisztérium azt állítja, hogy ezek az irodák szolgáltatóközpontok azoknak a kínai állampolgároknak, akik a járvány miatt nem tudnak hazatérni: itt intézhetik például az útleveleik vagy jogosítványaik meghosszabbítását. Ezeket a feladatokat azonban rendszerint a nagykövetségek vagy konzulátusok végzik el.

Az ír kormány már utasította is Pekinget, hogy zárja be azt a rendőrőrsöt, ami Dublin belvárosában egy irodaházban található, ahol más kínai szervezetek is működnek. Az ír külügyminisztérium hangsúlyozta: semmilyen kínai hatóság nem kért engedélyt az iroda felállítására.

Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője a magyar belügyminisztériumtól azt kérdezte, hogy a kormány mit tud a Magyarországon zajló kínai rendőri tevékenységről.

A tárca erre úgy reagált, hogy nincs tudomásuk ilyenről.

A politikus azt a józsefvárosi épületet is felkereste, amelyre a csingtieni rendőrség tábláit helyezték ki. Néhány nappal a látogatás után valaki eltávolította a táblákat az épületről, írja az RTL.

(Borítókép: Pintér Sándor belügyminiszter. Fotó: Martin Divisek / MTI / EPA)