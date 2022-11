Verekedés volt a 4-6-os villamoson, nekiestek a villamosvezetőnek is

Úgy tudni, hogy az eset még hétfő délután történt, a Széna tér környékén. Az incidens azzal kezdődött, hogy három utas – egy férfi és két nő – rátámadt egy idős utasra a villamoson (a társaságnak tagja volt egy negyedik férfi is, de úgy tudni, hogy ő nem követett el bűncselekményt).

A Margit híd budai hídfőjénél már a villamosvezető is megpróbált közbeavatkozni az idős utas védelmében,

mire őt is bántalmazták, megrugdosták.

Végül egy nő sietett a vezető segítségére, időközben pedig már a rendőröket is kihívták a bántalmazókra. Az egyenruhások ekkor érkeztek meg a helyszínre, és elfogták a társaság mind a négy tagját. Az egyik bántalmazónál állítólag kés is volt, de nem használta.

A Telex megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt írta az esetről, hogy járőreiket hétfőn 16 óra 20 perckor küldték ki a Margit híd budai hídfőjéhez, miután bejelentést kaptak az esetről. „Az egyenruhások egy percen belül a helyszínre értek, ahol két nőt és két férfit fogtak el, majd állítottak elő a BRFK II. kerületi rendőrkapitányságára” – írták, majd azt is közölték, hogy



a társaság 19 éves férfi tagja támadta meg a villamos vezetőjét.

Ezért őt a garázdaság mellett még közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével is gyanúsítottként hallgatták ki.

A társaság másik két tagját – egy 27 és egy 32 éves nőt – csak garázdaság gyanúja miatt hallgatták ki – közölte a rendőrség, hozzátéve azt is, hogy a három gyanúsított közül a 19 éves férfit – aki a legsúlyosabb bűncselekményt elkövette – őrizetbe is vették, és indítványozták a letartóztatását is.