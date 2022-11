Varga Judit konzervatív családanya oldalát is megcsillogtatta a nemzetközi sajtóban, ahogy azt is elmondta az igazságügyi miniszter: őt egyáltalán nem zavarja, hogy nem kap annyi médiafelületet és rajongást, mint liberális női kollégái. Köztük például Sanna Marin finn miniszterelnök, Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke vagy az Új-Zélandot vezető Jacinda Ardern.

Varga Judit igazságügyi miniszter nagyinterjút adott a nemzetközi közönségnek a The National Interest nevű lapban. A téma elsősorban az volt, hogy Magyarország hogyan látja az Ukrajnában zajló háborút, és ezzel kapcsolatban milyen pozíciót képvisel az Európai Unióban.

Varga Judit mindenekelőtt ismertette az itthon már jól ismert kormányzati álláspontot, amely szerint az unión belüli külön utasként Ausztria mellett továbbra is csupán Magyarország szorgalmazza az azonnali tűzszünetet és a békét. Már csak azért is, mert Ukrajnával szomszédos országként a háború hatásai közvetlenül érintenek bennünket, arról nem is beszélve, hogy a kárpátaljai magyarokat is besorozzák az ukrán hadseregbe.

A gyakran hangoztatott panelek közül azzal is élt Varga Judit, hogy Magyarország változatlanul elítéli az orosz agressziót, ahogy Magyarország számára az sem kérdés, hogy Ukrajna megtámadásával Oroszország robbantotta ki a háborút. Mindeközben Magyarország segíti az Ukrajnából menekülőket: eddig több mint egymillió ukrán lépte át a magyar határt, akinek humanitárius segítséget nyújtottunk.

Magyarország azért is a béke pártján áll, mert egy helyi konfliktusból számos globális problémánk adódik, köztük az energiaválság és a háborús infláció

– fogalmazott Varga Judit, aki azt is hozzátette, hogy a helyzetet csak súlyosbítják az unió baltával faragott szankciói, amelyek valójában jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak. Hiszen az oroszok kevesebb fosszilis tüzelőanyagot adnak el Európának, az árak viszont emelkedtek, így az oroszok többet keresnek rajta.

Ahogy arról korábban például Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is többször beszélt, Varga Judit is elmondta, hogy ha még mindig Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, ahogy Angela Merkel a német kancellár, ők megakadályozták volna a háborút. Vagy legalábbis nem hagyják, hogy egy globális konfliktussá nője ki magát.

Nem erős, hanem okos Európa kell

Varga Judit a brexitről is beszélt, amelyet egyenesen katasztrófának nevezett. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az unióból való kilépés nem járható út, nem opció Magyarország számára. Mi Európához tartozunk, Európának azonban meg kell újulnia. Különösen azok után, hogy a britek távozásával teljesen megbomlott az egyensúly az unióban, így a centralizáló hatalmak most dominálni tudnak a maguk nézeteivel.

Ugyanakkor nekünk, közép-európai államoknak szükségünk van arra, hogy megkapjuk a kellő garanciákat: tiszteletben tartsák a szuverenitásunkat. A kezdeményezések, amelyek arra irányulnak, hogy szűnjön meg az egyhangú szavazás, a mi szuverenitásunk végét jelentené

– nyilatkozta Varga Judit, aki hozzátette, hogy ő egyáltalán nem optimista ezzel kapcsolatban.

Varga Judit nem tud az unióra katonai blokként tekinteni. Mint mondja, helyette okos Európára van szükség. „Nincs szükségünk erősebb vagy szorosabb kötelékben létező unióra. Fektessünk inkább jelentős összegeket Afrika vagy a Közel-Kelet fejlesztésébe, támogassuk, erősítsük a helyi közösségeket, ahelyett, hogy Európába költöztetjük őket. Az unió határain túli migrációval kapcsolatban közös európai, uniós cselekvési dimenziónak kell léteznie” – hangsúlyozta az interjúban az igazságügyi miniszter.

Varga Judit azoknak is meg akarja mutatni, akik nem szeretik

A The National Interest riportere arról is kérdezte Varga Juditot, hogy zavarja-e a jelenség, mikor a médiában hozzá képest jóval nagyobb felületet kapnak a liberális női politikai vezetők. Köztük például Sanna Marin finn miniszterelnök, Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke vagy az Új-Zélandot vezető Jacinda Ardern.

Mi, konzervatívok szerények vagyunk. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy szélsőségesek legyünk az interneten ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Beszélgetünk az emberekkel, elvégezzük a munkánkat, hazamegyünk, megfőzzük otthon a vacsorát, megcsókoljuk a gyerekeinket, és lefekvés előtt könyvet olvasunk. Nincs szükségünk arra, hogy túlpromotáljuk vagy túlreklámozzuk magunkat. Ez a konzervativizmus lényege és karaktere. Megőrizni a múltat és organikusan megújulni

– fűzte hozzá Varga Judit, aki még azoknak is meg szeretné mutatni, akik nem kedvelik, hogy velük, konzervatívokkal még mindig jobban járnak.

Az igazságügyi miniszter missziójának tartja, hogy eloszlassa a Magyarországgal szembeni rossz mantrákat, és a világ fővárosaiban szeretné elmagyarázni a magyar álláspontot, hogy mit miért tesz a magyar kormány.

A jövőbeli terveivel kapcsolatban az igazságügyi tárca vezetője elmondta, a munka kivételével a család a legfontosabb számára. Mivel kicsik még a gyermekei, a következő öt-hat évben mindenképpen arra fog elsősorban fókuszálni, hogy jó anya legyen. Az élet még hosszú, bőven lehet még politikus vagy ügyvéd a későbbiekben is, a gyermekei viszont most kicsik, így ez a lehetőség soha többé nem fog visszatérni. Ugyanakkor az, hogy hazáját szolgálhatja, hatalmas megtiszteltetés számára.

(Borítókép: Varga Judit. Fotó: Kaszás Tamás/Index)