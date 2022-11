Trükkös tűzifaárusokra figyelmeztet a rendőrség

A fűtési szezon közeledtével egyre több utazó árus jelenik meg, akik tűzifával házalnak, de már az interneten is egyre több gyanús hirdetésre lehet bukkanni. A rendőrség figyelmeztetett, senki ne dőljön be a csalóknak, járjanak alaposan utána annak, hogy honnan szerzik be a tüzelőt.