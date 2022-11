Reagált a titkosszolgálati jelentésre a Márki-Zay Péteréket támogató szervezet

Feloldották a titkosítást a Mindenki Magyarországa Mozgalom amerikai támogatási ügyéről, az Action for Democracy erre adott reakciójában arról ír, hogy megteszik a szükséges diplomáciai és jogi lépéseket.

Feloldották a titkosítást, itt vannak a részletek Márki-Zay Péterék amerikai támogatásáról – írtuk szerdai cikkünkben. Az átiratban arról olvashattunk, hogy az eddig feltárt információk szerint több mint hárommilliárd forint összegű támogatás érkezett a magyarországi civil szervezethez, valamint vállalkozásokhoz. Az elemző-értékelő tevékenység a tekintetben viszont még folyamatban van, hogy az érintettek mire használták a külföldről kapott támogatást.

Az Action for Democracy határozottan elutasítja, hogy a magyar kormány politikai célok szolgálatába állította a titkosszolgálatokat, amikor szervezetünk magyarországi aktivitását figyeltették meg

– írta közleményében a Mindenki Magyarországa Mozgalmat támogató szervezet, amelyben a Nemzeti Információs Központ tájékoztatójára reagáltak.

Az Action for Democracy „érdeklődéssel és helyenként igen nagy derűvel” olvasta a dokumentumot, ahogy fogalmaznak, „különösen azért, mert az adóforintok elherdálása után a Nemzeti Információs Központ ugyanazt állítja, amit az Action for Democracy: minden támogatásunk teljesen jogszerűen történt.”

A 24.hu szerint a közleményben arról is írnak, hogy „testületi tagjainak a jelentés által baljósként beállított kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerét és sugallt kormányzati bekötöttségét a politikai fantazmagória birodalmába” sorolják. Az Action for Democracy azt is közölte, hogy megteszik a szükséges diplomáciai és jogi lépéseket.

