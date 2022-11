Egri képviselő: Ha így megy tovább, kiirtják az emberiséget, és megvalósul a gonosz terv

Többek között Pócs Alfrédnak ítélte a Szkeptikus Társaság 2021-ben a Laposföld-díjat, amelyet abban az évben az „Orvosok a tisztánlátásért” csoport prominens személyiségei között osztottak ki.

Pócs Alfréd képviselő az egri közgyűlés legutóbbi ülésén a gazdasági nehézségek miatti, nagyvállalkozásokra kivetett adóemelés ellen szólalt fel.

Egy kommunizmus épül, ha mi most egy forintot is elvonunk a vállalkozóktól, akkor azt támogatjuk, ez maga az ördög terve. Évekre előre ki van dolgozva, hogy megszüntessék a nagyüzemi, majd kisgazdasági állattartást, hogy bevezessék a genetikailag módosított műhúst. Kérem, nézzenek utána, ez egy gonosz terv az emberiség kiirtására

– fogalmazott Pócs Alfréd az Eger Hírek szerint.

Az Eger térségében működő állat- és természetvédő civil szervezet, a Macskaárvaház Alapítvány szerint Pócs Alfréd téved. A terv nem az „ördögtől”, hanem az állatvédőktől származik, a cél pedig éppen a hazai gazdák helyzetének javítása.

Mindenekelőtt le szeretném szögezni, hogy orvosként és helyi politikusként is tiszteljük Pócs doktor munkásságát, de most tisztelettel fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az állattenyésztéssel kapcsolatos megállapításai nem az ördögtől, hanem Magyarország és a világ több száz állat- és természetvédő civil szervezetétől, valamint a legkülönbözőbb – mások mellett konzervatív – politikusaitól származnak

– fogalmazott Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az alapítvány elnöke elmondta, jelenleg is zajlik egy európai polgári kezdeményezés, amelynek címe: „End of The Slauther Age”, vagyis „Vessünk véget a vágóhidak korszakának”.

A civil kezdeményezés követelése, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb támogatást kapjon az európai mezőgazdasági alapokból a növénytermesztés, a helyi gyümölcsfajták, valamint a különböző tájegységek mikroklímájának megfelelő növénytermesztése.

Az állatvédő aktivista szerint ez nagyszerű lehetőség lenne a hazai mezőgazdaságnak és a Kárpát-medencében elhozhatná a növénytermesztés új aranykorát, helyzetbe hozva a hazai gazdákat, akik a gyümölcsökön kívül csicseriborsó, zab, répa, bab és számos más növény a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben támogatott termesztésével

az egyre népszerűbb vegán és európai növényi alapú étkezés éléstárává tehetnék Magyarországot.

Bóday Pál hozzátette, a napokban ünneplik a világhírű, annak idején Heves megyében, Kompolton tevékenykedő növénynemesítő, Fleismann Rudolf születésnapját, akinek szakmai öröksége éppen ebbe az irányba mutat, és aki már több mint fél évszázaddal ezelőtt is irányt adott abban, Magyarország miként, milyen növényfajtákkal lehetne a legversenyképesebb a növényi alapú étkezés piacán.