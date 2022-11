Megérkezett a reakció a Márki-Zay Péteréket támogató szervezettől Rákay Philip videójára

Rákay Philip hétvégén közzétett videójában arról beszélt, hogy három hazugságot is leleplezett. Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője reagált.

„Tetten értem a dollárbaloldalt” – jelentette be tegnapi videójában Rákay Philip a Márki-Zay Péter mozgalmához érkezett amerikai támogatás ügyében.

Rákay Philip szerint az Action for Democracy honlapja „három hazugságot is cáfol”. A három pontról tegnapi cikkünkben így számoltunk be:

Azt mondták, hogy az amerikai dollárok nem kampányra, hanem kultúraváltásra érkeztek. „Az Action for Democracy nem adományozott egyetlen fillért sem az MMM számára az országgyűlési választási kampányra” – idézte Korányi Dávidot a videó. Rákay szerint ez azért hazugság, mert a felületen azt írták: „A legkritikusabb választás előttünk áll, amit a világ valaha látott. A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy. Adakozol erre a célra?” A második, amelyet hazugságnak vélt Rákay, hogy csak magyar útlevéllel lehetett adakozni. Majd a felületen bemutatta, hogy az adakozáshoz nem is volt szükség az útlevélszám megadására, ugyanis nem volt ilyen mező. A harmadik baloldali állítás szerint mikroadományozók ezrei dobták össze a pénzt. Rákay hangsúlyozta, hogy folyamatosan azt hajtogatják: „tízezer számra mikroadományokon keresztül” támogatták őket, azonban videója alapján a felületen bekapcsolva maradt az adományszámláló, ami 11 adakozót mutatott.

Korányi Dávid reagált

Az Action for Democracy részéről Korányi Dávid a Telex kérdésére a videóra válaszolva elmondta: „Autoriter vezetők elleni fellépés és a demokrácia leépítése elleni küzdelem nem pártpolitikai kampány, sem az amerikai, sem a magyar szabályok szerint.”

Mi azt sosem állítottuk, hogy ne Orbán és más aspiráns, aktuális diktátorok ellen küzdenénk minden erőnkkel

– jelentette ki Korányi Dávid, aki azt is leszögezte, hogy Rákay Philip állításával ellentétben sokkal több támogatójuk volt, „január óta összességében az Action for Democracy teljes tevékenységét tekintve több ezres nagyságrendű”, a videóban bemutatott screenshot pedig „a több százból egyetlen kampány egy kiragadott pillanatban való állapotát mutatja csak, semmit nem mond az összképről”, a Rákay Philip által bemutatott felület csak egyike volt az adománygyűjtő oldalaknak.

Korányi Dávid a lapnak megemlítette az ActBlue és az Action Network felületét, valamint a magyartavasz.hu nevű, nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalt is, valamint kifejtette, hogy a szervezet direktben ért el támogatókat e-mailben és a közösségi médián keresztül, többen pedig a banki átutalást választották. Az Action for Democracy vezetője szerint nem igaz, hogy 11 ember adta össze a 3 milliárd forintot, februárban volt olyan nap, amikor több százan küldtek támogatást.

Korányi Dávid az adományozók azonosításáról elmondta, hogy a magyar, útlevélszámot kérő donációs oldal a régi honlapon működött, április óta nem elérhető, de azt ígérte, hogy az informatikusaik előkeresik a tavaszi verziót.

Az ügyben korábban nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésről itt számoltunk be.