Az elmúlt napokban Dobrev Klára meghívására Brüsszelbe utaztak a pedagógus-szakszervezetek vezetői, illetve azok a tanárok és diákok, akik az elmúlt időszakban kiálltak és tüntettek a jogaikért. Kedden az Európai Parlamentben egy, a belső nyilvánosságban meghirdetett találkozót szerveztek számukra, ezen történt az incidens.

Ujhelyi István EP képviselő szerint a diákok kifejezett kérése volt a teremben, hogy – bár a beszélgetésük tartalma sajtónyilvános, az elhangzottakat ne rögzítsék, róluk fotó vagy más felvétel ne készüljön a teremben.

Csupán a véletlennek köszönhetően derült ki, hogy Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő egyik munkatársa a hallgatóság között megbújva, a kérés ellenére, titokban hangfelvételt készít az elhangzottakról,

és részletesen le is jegyzeteli, hogy a csoport tagjai közül ki és mit osztott meg a brüsszeli beszélgetésen. Miután a fideszes munkatárs lebukott, a szervezők a jogtalanul készített hangfelvétel törlésére kérték még a helyszínen – ennek ő eleget is tett.

Ujhelyi azt közölte, hogy a fideszes munkatárs a rendezvényen nem mutatkozott be, és senkinek nem szólt arról, hogy hangfelvételt kíván készíteni az elhangzottakról. A jogosulatlan és titkos hanganyag készítése a volt szocialista EP-képviselő szerint törvénytelen volt.

Nyilvánvaló, hogy a fideszes munkatárs főnökeinek szándéka az volt, hogy az elhangzottakat később felhasználva – akár azokat manipulálva – a Fidesz-kormánnyal szemben kritikus pedagógusok és diákok ellen fordítsák, esetleg őket emiatt további retorziókkal, médiazaklatással büntessék.

Mindezekre tekintettel Ujhelyi István Bocskor Andrea fideszes EP-képviselőt és Deutsch Tamást, a Fidesz-delegáció vezetőjét arra szólította fel, hogy nyilvánosan kérjenek bocsánatot a történtekért.