Fürjes Balázs: Ha Karácsony komolyan gondolja, tegye meg az első lépéseket

Fürjes Balázs szerint az elmúlt években a dugódíj azért került megint elő, mert Karácsony Gergely bevette a programjába és be akarta vezetni. A héten a főpolgármester a Partizánban adott interjújában azonban elismerte, hogy nincs értelme bevezetni a dugódíjat Budapesten. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára most azt javasolta Karácsony Gergelynek, hogy ha komolyan gondolja a kijelentéseit, tegyen dugódíj-ellenes lépéseket.

„Valóban véget ér az autósüldözés? Karácsony Gergely tényleg meghátrál, és feladja a dugódíj tervét? Megnyugodhatnak a Budapest külső kerületeiben és az agglomerációs gyűrűben élők? Karácsony Gergely valóban hátraarcot csinál és ejti a dugódíj bevezetését?” – teszi fel a kérdést Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.

A héten a főpolgármester a Partizánban adott interjújában korábbi harcos dugódíjpárti kijelentéseivel szemben végre elismerte: a dugódíj rossz eszköz, nem éri meg, nincs értelme Budapesten bevezetni. Ez a magát zöldpolitikusként eladni akaró főpolgármester részéről teljes önfeladás: a dugódíj (behajtási díj) bevezetése szerepelt Karácsony választási programjában és azt többször beígérte még erre a ciklusra

– írta bejegyzésében Fürjes, akiben megfogalmazódott a kérdés: „minek higgyenek most a budapestiek?” Hozzátette: „mi biztosan nem változtatjuk meg álláspontunkat: megakadályozzuk a dugódíj bevezetését, mert nem így kell megoldani Budapest és a várostérség valóban súlyos közlekedési problémáit”.

A megoldáscsomag

Fürjes Balázs ezután egy három elemből álló, a főváros és kormány konstruktív együttműködésében megvalósítható megoldáscsomagról írt, amely az alábbi pontokból áll:

A tömegközlekedés mennyiségi és minőségi fejlesztése. Eredmény: gyorsabb, kényelmesebb, megbízhatóbb, több kapcsolatot és átszállást biztosító közösségi közlekedés. A hiányzó északi és déli peremhidak (Aquincumi, Galvani) és a hozzájuk tartozó külső körúti elemek megépítése. Eredmény: közvetlen kapcsolat a külső városrészek között, rövidebb utazások, a belvárosi forgalom jelentős csökkentése (napi 80 ezer autó). P+R- és B+R-parkolók építése a külső csomópontokon. Eredmény: akik befelé tartanak, biztonságosan le tudják tenni az autót.

Véleménye szerint a dugódíj alapvetően „hibás eszköz, amely nem megoldja, csak tetézi a bajt”. Autóval járni nem deviancia – szögezte le, hangsúlyozva, hogy a külső kerületek és az agglomeráció lakói közül sokan használnak autót munkájukhoz, a munkába járáshoz, a gyerekek fuvarozásához és a családi élet szervezéséhez.

Márpedig Budapest nem csak a belvárosból áll! A külső kerületekben élőket is megilleti a város szabad használata. A baloldali pártokkal ellentétben mi hiszünk a szabad választás lehetőségében, nem szeretnénk megszabni, hogyan éljék mindennapjaikat a budapestiek és mivel közlekedjenek

– fogalmazott az államtitkár. Mint írta, az üldözés és megbélyegzés helyett versenyképes választási lehetőségeket kell teremteni, hogy az emberek maguk válasszák a közösségi közlekedést. Hangsúlyozta: a dugódíj nem európai megoldás. Az Unió 27 fővárosából csak Stockholmban létezik, 26 fővárosban nem.

„A dugódíj csakis azért kerül időről időre napirendre, mert a baloldal be akarja vezetni. Először Demszky és Gyurcsány egyezett meg Brüsszellel, hogy legyen Budapesten dugódíj, és ezt elő is írta az EU a négyes metró uniós támogatása kapcsán. A kötelezettség ma is él, de a polgári kormány a budapestiek és az agglomerációban élők védelmében nem volt hajlandó teljesíteni azt” – olvasható a posztban.

Tegyen lépéseket Karácsony Gergely

Fürjes Balázs szerint az elmúlt években a dugódíj azért került megint elő, mert Karácsony Gergely bevette a programjába és be akarta vezetni. „Őszinte-e Karácsony Gergely hátraarca, valóban ejtette a dugódíj tervét?” – tette fel a kérdést, majd azzal magyarázta a főpolgármester pálfordulását, hogy észrevehette, hogy „autósüldözős politikáját a baloldalon is sokan kritizálták, és így próbálja visszaszerezni a baloldali pártok bizalmát, akik ma egyáltalán nem biztosak benne, hogy ő a legjobb főpolgármester-jelölt”.

Szerinte Karácsony Gergely most bizonyíthatja őszinteségét, így ha valóban komolyan gondolja a kijelentését, tegyen valódi dugódíjellenes lépéseket – javasolta Fürjes. Ezek közül fel is sorolt kettőt:

Budapest főpolgármestereként kezdeményezze írásban, hivatalosan az Európai Bizottságnál, hogy töröljék el a Demszky-Gyurcsány idejében vállalt kötelezettséget a dugódíj bevezetésére! Természetesen úgy, hogy az ne járjon támogatásvisszafizetési kötelezettséggel! A főpolgármester javaslatára a fővárosi közgyűlés hozzon határozatot a dugódíj tervének végleges és egyértelmű elsüllyesztéséről!

A cél, hogy önként válasszák a közösségi közlekedést

Fürjes Balázs még 2020 októberében adott interjút az Indexnek, amelyben kiemelten foglalkoztunk a budapesti közlekedés kérdésével. Az államtitkár akkor elmondta, a főváros közlekedésében szükség van egy új egyensúlyra.

A cél az, hogy emberek saját elhatározásból, önként, nagyobb számban választhassák a közösségi közlekedést

– hangsúlyozta, azonban fontosnak tartotta, hogy „mindeközben ne büntessük azokat, akik a családi élet szervezéséhez vagy a munkába járáshoz, munkavégzéshez autót használnak”. „A belváros forgalomcsillapításának három előfeltétele van. Jobb minőségű, ezért választhatóbb közösségi közlekedés; a ma még hiányzó, a belvárost kikerülhetővé tevő és így tehermentesítő külső körutak és hidak megépítése; valamint egy olyan P+R parkolóhálózat, ahol az emberek a tömegközlekedési csomópontoknál lerakhatják az autóikat és átszállhatnak a BKV járataira. Egy kisebb forgalmú belvárosban bőven lehet több kerékpárút” – mondta Fürjes Balázs az indexnek.

