Hadházy Ákos Matolcsy György védelmére kelt

„Soha nem gondoltam volna, hogy valaha meg kell védenem Matolcsy Györgyöt – és persze most is úgy hiszem, hogy olyan bűnöket követett el, amelyek miatt börtönben is ülhetne. Mégis, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy az e heti őszinteségi rohamában semmi olyat nem mondott, hogy a lakossági bankbetétek einstandját javasolja” – írja Hadházy Ákos a hivatalos Facebook-oldalán.

Bejegyzésében azt írja, a jegybankelnök mondanivalóját csak szándékosan lehet félreérteni, aki több igaz állítást is mondott. Mint írja, Matolcsy György arról beszélt, hogy hatalmas mennyiségű lakossági megtakarítás van a bankokban, amire a bankok pofátlanul kevés kamatot fizetnek, amit a Fidesz rossz döntései miatt meglódult infláció épp megesz.

Az országgyűlési képviselő azt is felidézte, hogy Matolcsy György szerint ezért érdemes lenne olyan programokat indítani, amelyekbe a lakosság haszonnal, értelmesen fektethetné be a pénzét – például energiahatékonysági beruházásokba, ami jó lenne a lakosságnak és a gazdaságnak is.

Hadházy Ákos szerint ezt úgy magyarázni, hogy a kormány a bankbetétek lenyúlására készül, tényleg hiba, és ha ezt valaki a nagy nyilvánosság előtt teszi, az egyben veszélyes és felelőtlen is. „Az persze más kérdés, hogy igen, a magyar gazdaság amúgy is összeomlóban van, leginkább 12 évnyi lopás és gazdasági kontárkodás miatt” – tette hozzá.

És igen, előbb-utóbb lesz olyan bank, amelyik össze fog omlani – erre legnagyobb esélye a felcsúti gázszerelő zseni óriásbankjának van. Leginkább nem azért, mert ritkán jelent jót, ha egy hülye a fő tulajdonos, hanem mert leginkább ez a bank finanszírozza nyakló nélkül a NER-huszárok megkérdőjelezhető megtérülésű gigaberuházásait

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Végezetül úgy véli, pénteken az is kiderült, miért jött rá Matolcsy Györgyre az őszinteségi roham. Mint írja, a kormány ugyanis a háború ürügyén teljesen magához vonta a költségvetés előkészítését és módosítását. „Ez nemcsak azt jelenti, hogy már a parlament sem tudja a látszólagos ellenőrzési jogkörét gyakorolni, de az ún. költségvetési tanács sem vétózhatja meg a legnagyobb őrültséget sem” – írta.

„Utóbbi testületnek volt egyik tagja Matolcsy, aki így teljesen elvesztette a kontrollját a kormány gazdaságpolitikája felett. (Pedig egy normális országban így vagy úgy a kormánynak valamennyire figyelnie kell a jegybank véleményére. És természetesen csak banánköztársaságban van olyan, hogy egy kormány már névleg sem köteles a parlamenttel megszavaztatni a költségvetést.)” – olvasható Hadházy Ákos bejegyzésében.

(Borítókép: Hadházy Ákos. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)