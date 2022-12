A rendőrség közölte: elbontják a déli határkerítés egy részét

Nemrég írtunk arról, hogy Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozik a schengeni övezethez, ezáltal egyszerűbben lesz átjárható a magyar–horvát határ, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Albánia irányában Horvátországnak kell őriznie az Európai Unió határait.

Az már korábban is felvetődött, hogy emiatt akár a déli határkerítés horvátországi szakaszát is elbonthatják, de eddig erről nem volt biztos információ. Most az Országos Rendőr-főkapitányság az ATV Híradó megkeresésére közölte:

január 1-je után megkezdik a kerítés bontását.

Az ORFK szerint az ezzel összefüggő előkészületeket már el is kezdték. Amíg a csatlakozás joghatályossá nem válik 2023. január 1-jén, addig a határátkelők még teljes funkciójukban működnek. Utána a rendőrség ütemezett formában lát neki a határon felépített kerítés és a műszaki akadályok elbontásának. A határzár miatt felépített épületek sorsával kapcsolatban később születik döntés – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Máshol marad a határzár

Az illegális migráció miatt felállított határzár többi szakasza 2023. január 1. után is folytatja működését. A déli határra épp nemrég látogatott el Novák Katalin köztársasági elnök a szerb elnökkel és Csehország volt miniszterelnökével együtt.

(Borítókép: A műszaki határzár egy szakasza a magyar–horvát határon, Beremend közelében 2015. október 17-én. Fotó: Sóki Tamás / MTI)