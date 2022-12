A főpolgármester bízik a korábbi LMP-társelnökben

A városdiplomácia egy új típusú nemzetközi kapcsolatrendszer, számos területen jelent együttműködést a nagyvárosok között

– mondta Kendernay János az Indexnek.

A városdiplomácia tradicionális elődjének tekinthető a testvérvárosi kapcsolat, amely mostanra meghaladott formává vált. A nagyvárosokban csapódnak le ugyanis a klímavédelmi, a mobilitási, a közlekedési és településfejlesztési problémák, amelyek egyébként a településeket összekötik. „Nagyon sokat tanulhatnak egymástól, nagyon sokat tehetnek együtt a városok” – tette hozzá Budapest új városdiplomáciai vezetője.

Ezeknek a kapcsolati hálóknak az igazgatása, vezetése részét képezik egy város külkapcsolati rendszerének, ebben lesz Kendernay Jánosnak szerepe, amely leginkább arról fog szólni, hogy továbbvigye a megkezdett projekteket, és próbálja a meglévő kapcsolati rendszert minél több tartalommal megtölteni.

Megvan a tapasztalat

Az új városdiplomáciai vezető szerint Karácsony Gergely azért kérte fel erre a feladatra, mert ismert, hogy több évtizedes szakmai és diplomáciai múltja van, továbbá egyetértenek zöldkérdésekben. Kendernay János 1994-től több diplomáciai feladatot is ellátott: volt külszolgálaton Brüsszelben, dolgozott a külügyminisztérium európai uniós együttműködési főosztályának vezetőjeként, Gál Kinga európai parlamenti képviselőnek adott tanácsokat, illetve tevékenykedett az Európai Külügyi Szolgálat diplomatájaként is. 2014-től tagja az LMP-nek, 2019 júliusától 2020 augusztusáig a párt társelnöki posztját töltötte be.

A folyamatban lévő projektek között említette Kendernay a Budapest Globalt, amely egy független, a köz- és a magánszféra szereplőit tömörítő platform. Elősegítenék a Budapesten működő vállalkozások és tudásközpontok együttműködését, hogy a főváros globálisan beágyazott, illetve versenyképes legyen. Az új városdiplomáciai vezető elmondta, hogy eddig az előkészítési szakasz zajlott, most írták ki az igazgatói pályázatot, amelynek január közepén jár le a határideje. Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a Budapest Global mielőbb saját pályára állhasson, és elkezdhesse működését.

A két éve alakult Budapesti Városdiplomáciai Akadémia egy másik fontos kezdeményezés, amely akkreditált képzést nyújt leendő városdiplomatáknak. Kendernay János ehhez is szívesen adja akadémiai tapasztalatait és tudását.

Arról is beszélt, hogy a főváros kezdeményezésére 2019 decemberében Budapest, Pozsony, Prága és Varsó részvételével életre hívott Szabad Városok Szövetségével készülnek a következő, lengyelországi csúcstalálkozóra, amelyre a jövő év első felében kerülhet sor. Fő fókusza az lesz, hogy hogyan tudják Ukrajnát koordináltan humanitárius segítségnyújtásban részesíteni. Az új városdiplomáciai vezető szerint a szövetség később az ország újjáépítésében is egyfajta logisztikai támogatást tud majd nyújtani.

Külön kezeli a párttagságát

Kendernay János továbbra is tagja az LMP-nek, de nincs semmiféle tisztsége már, illendőségből azonban tájékoztatta a párt elnökségét új munkájáról. „Ez nem egy pártpolitikai státusz, nem LMP-sként végzem a munkám” – hangsúlyozta. Nem zárja ki, hogy a 2024-es vagy a 2026-os választásokon megméreti magát jelöltként, de egyelőre ezzel a kérdéssel nem foglalkozik.

Elődje, Korányi Dávid kampányfinanszírozással összefüggő ügyét és az Action for Democracy tevékenységét nem kívánta kommentálni, mert szerinte az jelenlegi hivatali munkájától független.

Kendernay János semmit sem tud a hírekben szereplő amerikai pénzekről, neki LMP-sként nem volt tudomása róla, de leszögezte, hogy a választási kampányban nem volt benne a párt vezetésében, nem tárgyalt más pártokkal, nem volt olyan pozícióban, hogy ezekre rálátása legyen.

„A budapestiek csak jól járhatnak”

Mint arról beszámoltunk, december elején az LMP volt társelnökét, Kendernay Jánost kérte fel Karácsony Gergely, hogy a főváros új városdiplomáciai vezetője legyen. Ezt a posztot a közelmúltig Korányi Dávid töltötte be, aki a kampányfinanszírozási üggyel összefüggésbe hozott amerikai Action for Democracy nevű szervezet elnökeként került utóbbi hetekben a hírekbe.

A főpolgármester Facebook-oldalán azt írta: a 2019-es önkormányzati választás után Budapest visszaszerezte a tekintélyét a nemzetközi partnerei előtt, és ennek elérésben kulcsszerepe volt Korányi Dávidnak.

Kendernay Jánossal kapcsolatban közölte: nemcsak a hazai zöldpolitika szereplője, hanem közel harmincéves diplomáciai múltjának köszönhetően, korábbi magyar és EU-diplomataként egyaránt hasznos és fontos tudást, tapasztalatokat is hoz magával.

„Különböző szakpolitikai kérdésekben való jártasságával, többek között a klímavédelem, a fenntarthatóság, a biztonság, nemzetközi válságkezelés és -megelőzés területén, illetve az európai intézmények működésével kapcsolatos szerteágazó ismereteivel, jó és elismert tárgyalópartnerként, széles nemzetközi kapcsolataival Budapest, a budapestiek csak jól járhatnak” – írta december 2-i bejegyzésében Karácsony Gergely.

(Borítókép: Kendernay János 2020. február 14-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)