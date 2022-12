Már január közepén megnyílhat a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere metróállomás

A közlemény szerint a két állomáson november végén kezdődtek el a műszaki átadás-átvételi eljárások, és már folynak a próbaüzemi tesztek is. Az állomási próbaüzem valamennyi gépészeti és elektromos berendezés és rendszer működésének vizsgálatát jelenti.

Ezután következnek az integrált tesztek és a próbafutások, amelyek az üzemszerű használatra kész állapot igazolására szolgálnak – írták.

Amennyiben minden teszt és próba sikeres, és az illetékes hatóságok is engedélyt adnak a forgalom indítására, január közepén mindkét állomás újra bekapcsolódik a metróközlekedésbe a 3-as metró vonalán. Ez azt jelenti, hogy Kőbánya-Kispest végállomás és Deák Ferenc tér között jár majd a metró, a buszpótlás megszűnik ezen a szakaszon – emelték ki.

A 3-as metróvonal minden megújult állomása akadálymentesen elérhető; a Deák Ferenc téren egy nagy kapacitású hagyományos lift, a Ferenciek terén pedig ferde pályás felvonó épült.

Közölték azt is: a Deák Ferenc tér a 3-as metróvonal legforgalmasabb állomása, amely egyben fontos közlekedési csomópont is. Szintén kiemelt forgalmú a városközpontban elhelyezkedő Ferenciek tere megálló. Ezért is tartották fontosnak, hogy a felújítási munkafolyamatok átütemezésével a két állomás eredetileg jövő márciusra tervezett átadása már januárban megtörténhessen.