Veszélyben van a magyar baromfiállomány a madárinfluenza terjedése miatt

A november elején kezdődött madárinfluenza egyre több megyében pusztítja a baromfiállományt Magyarországon. A fertőzés által közvetlenül érintett telepeken kényszervágásokat rendeltek el, és kijelöltek korlátozás alá eső területeket is.

A madárinfluenza-járvány november elején kezdődött, és először Bács-Kiskun megyében, majd Csongrád-Csanád és Békés megyében ütötte fel a fejét. Ezekben a megyékben azóta már enyhült a helyzet.

Karácsony előtt Hajdú-Bihar megyében is megjelent a vírus, ahol a szigorítások még egy ideig érvényben maradnak. Vajda Lajos, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának vezetője az InfoRádiónak elmondta, ezekre a területekre élő baromfit nem lehet bevinni, hogy ne növeljék az állománysűrűséget. Emellett a zárlat alá eső területekről sem lehet élő baromfit kiszállítani.

A fertőzés által közvetlenül érintett telepeken kényszervágásokat is elrendeltek. Ezeken a területeken új állatokat is szigorú feltételek mellett lehet telepíteni. Továbbá kijelöltek korlátozás alá eső területeket is, ahonnan élő állat az Európai Unióba nem szállítható. Az állati eredetű termékeket illetően már vannak engedmények.

Tiltólistán Magyarország

Az unión kívüli országok saját maguk határozzák meg a a kereskedelmi korlátozásokat. Néhány ország csak a fertőzött megyékből tiltja ki a szállításokat, de olyan is akad, amely egész Magyarországot tiltólistára tette a madárinfluenza miatt. A megszorítások addig maradnak, amíg Magyarország vissza nem nyeri a járványmentes státuszát. Mivel a vadmadarakban is jelen van a vírus, így azok is megfertőzhetik a baromfitelepeket.

A Nébih Országos Járványvédelmi Központjának vezetője kiemelte: a madárinfluenza mostani vírusa az emberre nem veszélyes, ugyanis a mostani, H5N1 és a 2010-es évek közepétől megjelent H5N8 vírus nem tartalmaz úgynevezett humánpatogén faktort.

A Nébih azt kéri , hogy senki ne vásároljon élő baromfit a madárinfluenza-járvány miatt korlátozás alá eső területekről, mivel ez könnyen a járvány kiterjedéséhez vezethet.

A madárinfluenza máshol is jelen van, Dániában például csirkék tömeges levágását rendelték el. Egy korábbi cikkünkben pedig arról is beszámoltunk, hogy az elmúlt évben az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban mintegy 48 millió madár pusztult el az eddigi legnagyobb madárinfluenza-járvány következtében. Az Egyesült Királyság kormánya szerint a kiselejtezett madarak a teljes termelés kis hányadát teszik ki – hetente mintegy 20 millió állatot.

