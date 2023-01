Megtudtuk, mekkora összeg hiányozhat az önkormányzati szektorból

Fidesz–KDNP-s és ellenzéki vezetésű városok is részesülnek a kormányzati támogatásból, amelyet az energiaárak emelkedése miatt osztanak szét. Több polgármester is azt mondja, hogy örülnek a kompenzációnak, de ez nem elég. Azt is megtudtuk, hogy mekkora összeg hiányozhat az önkormányzati szektorból.