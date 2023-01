2023. január 8-án kerékpárlopásról értesítették a rendőröket, akik aztán kivonultak a feltételezett elkövetők nyírségi otthonához. Az őket fogadó nő nem volt hajlandó az együttműködésre, majd a kerítés és a ház ajtaját magukra zárta. A rendőrök nem hagyták magukat, mire a nő rosszullétre panaszkodott, ezért mentőt hívtak hozzá, valamint felhívták a figyelmét, hogy tűzoltókat is hívnak a helyszínre, akik erővel kinyitják majd az ajtót.

Az ajtó kinyitása után a nő élettársa egy 17 centiméter pengehosszúságú, hegyes kés eldobásával fenyegette meg a házba belépő tűzoltót. A férfi ezt követően egy hangosan járatott elektromos láncfűrésszel kezdte el fenyegetni a kint lévőket, és azt is mondta, hogy amennyiben be mernek menni, illetve ha nem távoznak, akkor felrobbantják a bent lévő gázpalackot. A férfi hozzátette: aki be mer menni, azt azonnal leszúrja.

A rendőröknek egy tárgyalótiszt bevonásával végül sikerült kicsalogatniuk az elkövetőket a házból, a férfi végül nem bántott senkit. Az elkövetőket őrizetbe vették, a kihallgatásuk is megtörtént már. Letartóztatásukról kedden dönt a Debreceni Járásbíróság, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.