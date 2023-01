Páros lábbal szállt bele Merkely Bélába egy vetélytársa a Semmelweisen – reagált a rektor

Hamarosan rektort választanak a Semmelweis Egyetemen. Merkely Béla rektor mellett Kellermayer Miklós, az Általános Orvosi Kar (ÁOK) dékánja is megpályázta a tisztséget. A dékán nemrég egy videóban éles kritikát fogalmazott meg az egyetem vezetésével szemben. Merkely Béla a történtekre reagálva azt írta lapunknak: „Sajnálom, hogy vetélytársam az egyéni ambícióit a Semmelweis Egyetem becsülete és érdeke elé helyezi.”

Kellermayer Miklós a videó elején arról beszélt, miért döntött a tisztség megpályázása mellett, és eközben súlyos kritikákat fogalmazott meg.

Mert hiszek benne, hogy közösen fel tudunk építeni egy olyan egyetemet, ahol emberközpontúság van a nyers erő helyett, együttműködés az egyszemélyes akarat helyett, szabadság a szorongás helyett és valódi alázat a megalázottság helyett.

Elismerte, hogy 2008 óta ő maga is tagja volt az egyetem vezetésének, nemcsak dékánként, hanem rektorhelyettesként is. „Nagy szeretettel álltam a jelenlegi vezetői csapatba is, hiszen látszott az erő, a dinamizmus, a hosszú távú vízió és a cél. De a cél nem szentesíti az eszközt; elkezdtek fontosabbá válni a látványelemek, mint a valódi minőség, évtizedes szellemi műhelyek eróziója indult el,

a rektori akarat fogalma mint a fénysebességhez vagy Planck-állandóhoz mérhető természeti konstans vált az érvelések alapjává, és egyetemi közegben elfogadhatatlan, szorongást és félelmet hozó stílus ütötte fel a fejét, ami megroppantotta a Semmelweis Egyetem szellemi gerincét

– vélekedett Kellermayer Miklós.

A jelölt azt is hozzátette ezután: „Jajkiáltások sokasága jutott el hozzám, ösztökélve, bátorítva, kérve. Mit tegyek, süssem le szememet? Nézzek félre? Hallgassak némán vagy cinkosan? Avagy emeljem fel szavamat az igazság mellett, és cselekedjek? Én az utóbbit választottam.”

Reagált Merkely Béla

Kellermayer Miklós e videó mellett már egy hete tesz közzé bejegyzéseket arról, mi mindent tervezne megvalósítani rektorként. Ezzel szemben Merkely Béla még nem annyira aktív a rektorválasztási kampányban – olyannyira, hogy idén még nem is posztolt Facebookon.

A rektor az Index megkeresésére ugyanakkor levélben reagált, azt írta: „Sajnálom, hogy vetélytársam az egyéni ambícióit a Semmelweis Egyetem becsülete és érdeke elé helyezi. Lelke rajta. Én hiszem, hogy végül az elmúlt öt év eredményei, értékei és a programok döntenek.”

(Borítókép: Merkely Béla. Fotó: Kaszás Tamás / Index)