Ezzel lehet megelőzni a januári váláscunamit

„Autóinkat évente olajcserére visszük, tudván, hogy minőségi kenőanyag nélkül a motor tropára megy. A házasságoknak éppúgy szükségük van időnként a párkapcsolatot felfrissítő, megújító módszerekre, hisz csak így tudjuk biztosítani jó működését” – magyarázta Galambos Balázs, a Szépen Válj El Válásközpont vezetője. A párkapcsolatok szempontjából pedig különösen sérülékeny időszak a karácsonyt és szilvesztert követő hetek.

A hazai és a nemzetközi adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a válókeresetek beadásának egyik kiemelt hónapja a január. Az Amerikai Egyesült Államokban az új év első munkanapját ezért is illetik Divorce Day, azaz válások napja névvel. Ebből is látszik, hogy nagy ellentmondás van a szeretet ünnepe és a valós családi folyamatok között.

A szétválasztó ünnepek

Az év utolsó hetei a legstresszesebbek. A munkahelyen a projektek zárása mellett az ajándékok beszerzése, az ünnepekre való előkészületek mindenkire pluszterhet raknak, ami távol áll attól a média által sugallt képtől, hogy már a karácsonyra való készülődés is meghitt, nyugodt és szeretetteljes. „Főleg nőknél figyelhető meg, hogy túl nagy elvárást támasztanak magukkal szemben, mivel tökéletes ünnepet akarnak, olyat, amilyet a televízióban látnak. De mint tudjuk, olyan nincs, hogy minden összejön, kisebb hibák mindig becsúszhatnak, ilyenkor sokaknál annyi is elég ahhoz, hogy eltörjön a mécses, ha mondjuk szétreped a bejgli” – részletezte Herkules Mónika, a központ válási szakértője, aki ebben látja annak okát, hogy ilyenkor nagyobb arányban nők fordulnak hozzájuk.

Persze valójában sokkal mélyebben gyökerező problémákról van szó, csak épp a túlterheltség miatt ekkor telik be a pohár

– tette hozzá.

A szakértők szerint rengeteg családban megsokszorozódnak a nézeteltérések, amikor több időt töltenek együtt, kiszakadva a hétköznapok strukturáltságából, ilyenkor inkább realizálódnak a hiányosságok. Galambos Balázs megjegyezte: sok ügyfelük számolt be arról, hogy akkor alakult ki konfliktus, amikor találkoztak saját vagy párjuk családjával. A gyereknevelést vagy az őket érő kritikák a házastársak közé akkor verhetnek éket, ha saját rokonaival szemben nem védi meg hitvesét az illető.

Az egyik legfontosabb dolog egy házasságban a kötelék, egy olyan szövetség, amiben megvédjük a másikat a külső támadásokkal szemben

– emelte ki. A párterápiák során az is kiderült, hogy többen azt sérelmezték, ha nem akart együtt ünnepelni a másik családjával a házastárs.

A lebukások időszaka

„Megdöbbentő, de nem az új év első napjaiban volt az első új megkeresésünk, egy férfi már december 26-án írt nekünk, hogy segítsünk neki szépen elválni – mesélte a válásközpont vezetője, aki elárulta, hogy ez a lebukások időszaka is egyben. – Nemegyszer fordult elő, hogy a szerető üzeneteit ilyenkor látja a család, megjelenik az autó bluetoothos kijelzőjén, de volt olyan, hogy a kilencéves gyerek látta az apja mobilján, és printscreennel küldte át az anyjának” – hozta fel példaként a válásszakértő.

Herkules Mónika hozzáfűzte, hogy ennek ellenére a feleségek mégsem a megcsalás miatt kezdeményezik a válást, ezt inkább a férjek hozzák fel indokként.

A napi 8-10 óra munka mellett általánosságban a gyereknevelésből is ők vállalják a nagyobb részt, emellett a férjnél is teljesíteni kell, az ünnepek alatt sokallnak be a rájuk nehezedő feladatoktól, és ha érzelmileg is kiüresedett a kapcsolat, könnyebben jutnak arra az elhatározásra, hogy ideje lesz felbontani a házasságot

– ismertette a hozzájuk fordulók panaszait a Szépen Válj El projektmenedzsere.

Nem hét év a vízválasztó

A magyarországi adatok is egybecsengenek az amerikai statisztikákkal, miszerint nem hét év jelent fordulópontot egy házasságban, a legtöbb válás három–hét, frigyben eltöltött év után következik be. A gyermektelenek, az egy vagy három és ennél több gyermekkel rendelkezők nyújtják be nagyobb arányban a válókeresetet. A válást kezdeményezők többsége mind a férfiak, mind a nők között a 40–44 év közötti korosztályba tartozik, akik 2–8 év közötti gyermeket nevelnek.

A válás mellett döntők elmondása szerint az új évvel új életszakaszba akarnak lépni

– számolt be Galambos Balázs az auditok tanulsága alapján, majd emlékeztetett: január első napjai, a nagy fogadalmak idénye a krízisek sorozatának tekinthető 2022 után a spirituális berkekben 2023-at a megoldások évének nevezik. Klienseik úgy fogalmaztak, hogy boldogok akarnak lenni, a szenvedélymentes kapcsolatot szerelemre cserélnék.

A Szépen Válj El Válásközpontot pedig nagyobb arányban olyanok keresik fel, akik leginkább a közös gyermek miatt – amennyire lehet – konfliktusmentesen és harmonikus módon szeretnének különválni, ebben tucatnyi szakemberrel együtt támogatják a párokat. A folyamatot gyermekpszichológus mellett megegyezéspárti ügyvéd, párterapeuta, pénzügyi tanácsadó is segíti. A válásközpont szakértője ugyanakkor aláhúzta: nem abban érdekeltek, hogy szétválasszák a házastársakat, az eddigi 800 ügyfelük 40 százalékának sikerült megmenteni a házasságát.

A házasság megújításának módszere

A válásszakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy érdemesebb a válságot az említett olajcserével, a párkapcsolat felülvizsgálásával és megújításával megoldani. Év elején ezen a négy kulcsterületen ajánlják újratervezni a házasságot a központ szakértői:

érzelmek kommunikáció szövetség, elköteleződés szexualitás

„Csak akkor működhet jól egy kapcsolat, ha az erre a négy területre vonatkozó igényekkel mindkét fél tisztában van” – mondta Galambos Balázs.

Érzelmek

A szakértő az első pontot illetően kitért arra, hogy gyakran a párok elfelejtik egymás szeretetnyelvét. Ha az élet előrehaladtával más jellemfejlődésen mennek keresztül – például a nő gyermekszületés után otthon marad a gyerekkel, a férfi ezalatt karriert épít a munka világában –, előfordulhat, hogy minden törekvés ellenére sokszor nem értik egymást, ilyenkor érdemes külső segítséget bevonni egy párterapeuta vagy pszichológus személyében – említi a központ alapítója.

Kommunikáció

„Azt mindenképpen fontos megbeszélni, hogy milyen felületen és mikor van időnk a másikkal kommunikálni, azaz mikor engedi ezt meg a munkabeosztásunk szerinti napirendünk” – ismerteti a válásszakértő, aki szerint azt is tisztázni kell, hogy mit várunk el a párunktól, milyen módon kommunikáljon velünk.

Szövetség, elköteleződés

„A szövetség megerősítésére folyamatosan kell figyelni, itt arra gondolok, hogy párként mindig időt kell szakítanunk egymásra, még ha több gyerek is van a családban. Ha nem tudjuk egymást házastársként, csak anyaként és apaként definiálni, akkor megszűnünk párnak lenni, és az összetartó kötelék csak a gyerek marad” – fejtette ki Galambos Balázs, aki emlékeztetett arra a statisztikára, hogy a nagycsaládosok is nagy arányban válnak, ezért a gyerek manapság már nem megtartó erő egy házasságban. Az egymásért való kiállást, a döntések közös meghozatalát is ide sorolta a válásközpont vezetője.

Szavai szerint az, hogy a szülők hogyan fejezik ki egymás iránti szeretetüket, hogyan kommunikálnak egymással, mennyi időt töltenek kettesben, a gyerek számára az egyik legerősebb minta, ami meghatározza felnőttkori párkapcsolatai minőségét.

Szexualitás

Herkules Mónika úgy értékelte, hogy még mindig tabutémának számít a szexualitás a párok között, pedig a vágyakat és az elvárásokat az intimitásnál is fontos megfogalmazni. „Ha a házasság ezen a területen jól működik, az elősegíti az erősebb kötődést” – húzta alá.

A Szépen Válj El Válásközpont szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy a párkapcsolati olajcserét nem feltétlenül az új év kezdetéhez kell kötni, ha valamelyik fél nem boldog, érdemes leülni, és átbeszélni a dolgokat.

Ha úgy tűnik, hogy minden rendben van, akkor sem árt időnként együtt megvizsgálni, hogy vannak-e olyan területek, ahol nagyobb odafigyelésre lenne szükség

– tanácsolták a szakértők annak érdekében, hogy ne váláscunamival kezdődjön az év.

